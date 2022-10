Calcio

Allegri verso Lecce-Juventus: "Vlahovic non recupera. Serve reazione dopo l'eliminazione Champions"

SERIE A - L'allenatore della Juventus parla in conferenza stampa alla vigilia della trasferta al Via del Mare: "Vlahovic non ha recuperato, ha questo dolore all'adduttore. Poi non ci sarà Locatelli per motivi personali, ma abbiamo giocatori a sufficienza per giocare la partita contro una squadra ben organizzata e con giocatori molto veloci in attacco".

