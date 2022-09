Atalanta-Cremonese, match valido per la sesta giornata di Serie A 2022/23, si giocherà allo stadio Gewiss Stadium di Bergamo domenica 11 settembre alle ore 12:30. Di fronte la squadra di Gasperini e quella di Alvini. Atalanta e Cremonese si ritrovano in Serie A per la prima volta dal 3 marzo 1996, quando a Bergamo la squadra grigiorossa di Gigi Simoni bloccò sull’1-1 la formazione bergamasca allenata da Emiliano Mondonico (Pisani e Maspero i marcatori).

Probabili formazioni

ATALANTA (4-2-3-1): Musso; Soppy, Toloi, Demiral, Zappacosta; De Roon, Koopmeiners; Malinovskyi, Ederson, Lookman; Højlund. All. Gasperini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Djimsiti, Muriel, Palomino, Zapata

CREMONESE (3-4-1-2): Radu; Aiwu, Chiriches, Lochoshvili; Ghiglione, Ascacibar, Escalante, Valeri; Zanimacchia; Dessers, Okereke. All. Alvini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Carnesecchi

ATALANTA-CREMONESE, DOVE VEDERLA IN TV E LIVE STREAMING: DIRETTA SU DAZN E SKY

Atalanta-Cremonese, domenica 11 settembre, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle 12:00.

Statistiche Opta

Nelle ultime cinque sfide nel massimo campionato tra Atalanta e Cremonese si sono registrati quattro pareggi e un successo dei grigiorossi; la Dea infatti non batte in Serie A la squadra di Cremona dal 29 settembre 1991 (2-1).

L’Atalanta è imbattuta nelle cinque sfide casalinghe di Serie A disputate contro la Cremonese: due vittorie bergamasche seguite da tre pareggi.

L’Atalanta ha vinto nove delle ultime 10 sfide (1N) contro squadre neopromosse incontrate nel girone d’andata di Serie A (incluso il Monza nello scorso turno); l’ultima neopromossa a battere i bergamaschi nella prima parte della stagione fu l’Empoli il 25 novembre 2018.

L’Atalanta è prima in classifica in solitaria dopo cinque o più partite stagionali per la prima volta nella sua storia in Serie A: i nerazzurri hanno trovato quattro successi nelle prime cinque partite di un massimo campionato per la seconda volta dopo la stagione 1961/62 e non hanno mai vinto cinque delle prime sei nella loro storia in Serie A.

Prima della sconfitta contro l’Inter in questo campionato, la Cremonese aveva vinto tutti e quattro i derby lombardi di campionato (disputati in Serie B) del 2022, battendo Como (due volte), Monza e Brescia.

La Cremonese è andata al tiro 64 volte finora in questo campionato (media di 13 a match), il dato migliore considerando le ultime sette squadre della classifica.

Solo Deulofeu (17) ha effettuato più tiri senza segnare di Cyriel Dessers (16) in questo campionato; l’attaccante nigeriano oltre ad essere il giocatore della Cremonese che tira di più, è anche quello che finora ha mandato più volte al tiro i compagni di squadra (otto).

Emanuel Aiwu è il difensore che ha vinto più contrasti in questo campionato (11): l’austriaco classe 2000 è anche il difensore più impiegato da Alvini finora (321 minuti in campo).

Ademola Lookman è uno dei due giocatori dell’Atalanta – con Ruslan Malinovskyi – con almeno un gol segnato e un assist fornito in questo campionato; il nigeriano ex Leicester è anche il giocatore della Dea con più dribbling riusciti (quattro).

