Gian Piero Gasperini: la sua Atalanta ha vissuto una sessione estiva in sordina, tra gli acquisti di Ederson e : "Questa non è l'Atalanta che mi aspettavo", ha ammesso il tecnico nerazzurro. "La società si è impegnata, ma la sensazione è che tutto si sia sbloccando solo ora". La presentazione della squadra al Gewiss Stadium non ha addolcito gli umori di: la sua Atalanta ha vissuto una sessione estiva in sordina, tra gli acquisti di Lookman e la positività al test antidoping di Palomino . Così, il Gasp, ha preso in mano la situzione lanciando l'allarmeha ammesso il tecnico nerazzurro. "La società si è impegnata, ma la sensazione è che tutto si sia sbloccando solo ora".

Sabato 13 agosto la Dea è chiamata all'esordio in Serie A contro la Sampdoria, e Gasperini ha fretta di testare il prodotto finito: "Impossibile vedere quali obiettivi saranno alla nostra portata finché non si chiuderà questa sessione. Lo scopo è potenziarci, abbiamo rincorso giocatori anche importanti ma il mercato è bloccato quasi per tutti", ha commentato Gasp. La nota positiva è rappresentata dai (pochi) volti nuovi: "Ederson ha grande gamba ed energia, mentre Lookman ha rapidità, tecnica e resistenza anche se segna poco. Mi ha impressionato Okoli, due anni a Cremona gli hanno fatto bene", ha ammesso il tecnico ex Inter.

Il campionato dei bergamaschi partirà in salita anche a causa degli indisponibili, concentrati soprattutto in difesa. "L'infortunio di Zappacosta e Demiral in estate sono brutte tegole, così come la situazione Palomino. Per fortuna De Roon posso spenderlo anche in difesa, andrebbe clonato", ha concluso Gasp.

