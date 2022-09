Gian Piero Gasperini esprime tutto il suo apprezzamento per il collega "giallorosso", Gioca con una difesa a tre, ha cambiato molto. È un grande allenatore, va al passo con i tempi, modifica in base alle esigenze. Le due partite dell'anno scorso ci sono rimaste un po'... Così, senza togliere nulla alla Roma, soprattutto per la capacità che ha di rinnovarsi. Mourinho ha trasmesso un entusiasmo eccezionale a Roma, ha risvegliato una piazza fantastica, genera questo tipo d'entusiasmo". L'Atalanta si appresta ad affrontare la Roma, uno scontro diretto tra due delle migliori di questo avvio di campionato , e il tecnico della Deaesprime tutto il suo apprezzamento per il collega "giallorosso", José Mourinho : "".

A proposito della sfida dello scorso anno, il ricordo è quello di un episodio da Var che fece molto discutere. Gasp è netto sulla questione:

Gli arbitri, o chi per loro, devono andare in TV per spiegare le varie situazioni ma anche gli errori che possono esserci nella velocità di decisione. Ma ci deve essere un'ufficialità, una certezza di regolamento, ora facciamo fatica a capire se una cosa è giusta o un errore. Quest'anno ci sono stati un po' di episodi che non ci hanno toccato, se non a Genova. Ci sono troppe proteste su situazioni che non sono chiare.

Stavolta l'aspettativa è diversa: "Mi aspetto una partita da 0-0. Domani siamo alla settima giornata di campionato, il risultato è importante ma allo stesso modo bisogna misurarsi con gli avversari. Gli infortunati' Abbiamo i soliti tre (Djimsiti, Zapata e Zappacosta, ndr), si è aggiunto Zortea che ha un problema all'anca, speriamo di recuperarlo la prossima settimana. Boga è recuperato dopo il problema di martedì. Pasalic falso 9? È una delle possibilità, abbiamo parecchi centrocampisti offensivi".

Domenica Gasperini supererà con l'Atalanta il numero di panchine col Genoa: "Il Genoa ha rappresentato una parte lunga e importante della mia carriera. Ma sono felice di aver raggiunto questo traguardo con l'Atalanta, speriamo di festeggiare al meglio. Palladino allenatore del Monza? Sono molto felice per lui, c'è anche Thiago Motta. Se il Monza ha fatto questa scelta vuol dire che ha fatto vedere delle ottime qualità già in Primavera. Loro, ma anche Juric, rappresentano una squadra che è arrivata a un soffio dalla Champions, per me è motivo di grande soddisfazione".

