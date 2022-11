Atalanta-Inter, match valido per la 15esima giornata di Serie A 2022-23, è terminato sul punteggio di 2-3 per i nerazzurri di Simone Inzaghi , trascinati da una doppietta di Dzeko e da un autogol di Palomino. Alla Dea non sono bastate le reti di Lookamn su rigore e dello stesso Palomino. La gara, disputata al Gewiss Stadium di Bergamo, è stata arbitrata da Daniele Chiffi della sezione di Padova. Con questo risultato l'Inter sale a quota 30 punti in classifica agganciando momentaneamente Lazio e Milan al secondo posto. Quarta sconfitte nelle ultime 5 partite, invece, per l'Atalanta. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle dell'Atalanta

Juan MUSSO 5,5 - La sensazione è che avrebbe potuto fare qualcosa di più sui primi due gol dell'Inter. Per il resto non viene quasi mai impegnato.

José PALOMINO 5,5 - Prima presenza stagionale in Serie A dopo la squalifica per doping. Fa di tutto: va vicino al gol in apertura, si fa beffare da Dzeko nell'azione dell'1-1, firma una rocambolesca autorete e riapre la partita con una grande girata di testa. Una partita da romanzo.

Merih DEMIRAL 5,5 - In sofferenza quando l'Inter avanza a folate, ma i duelli aerei e fisici li vince quasi sempre. Quasi, perché si fa anticipare da Lautaro nell'azione dell'1-3.

dal 68' Caleb OKOLI 6 - Il suo ingresso dà maggiore stabilità alla retroguardia della Dea.

Giorgio SCALVINI 6,5 - Gioca un primo tempo ordinato e diligente non dando spazio a Barella e partecipando anche alle ripartenze. Gasperini lo lascia negli spogliatoi all'intervallo.

dal 46' Ruslan MALINOVSKYI 5,5 - Dovrebbe dare rifornimenti alle punte ma la sua missione fallisce. Non riesce nemmeno a pungere col suo sinistro.

Hans HATEBOER 5 - Timido sulla corsia di destra e impreciso negli appoggi. Non la sua migliore partita, senza ombra di dubbio.

EDERSON 5,5 - Nella prima parte di gara si fa apprezzare per il buon lavoro di filtro e regia davanti alla difesa. Nella ripresa va in sofferenza.

Teun KOOPMEINERS 6 - Lo trovi ad attaccare la profondità e poco dopo a dare una mano in copertura. Utilissimo, la sua posizione è difficile da leggere per l'Inter. Poco supportato dai compagni.

Joakim MAEHLE 5,5 - Nella prima parte di gara ha il merito di tenere schiacciato Dumfries, anche se dietro lascia spazi invitanti. In ritardo su Dzeko sul gol dell'1-2.

Mario PASALIC 5,5 - Nei primi 45 minuti sembra ispirato, nella seconda parte di gara non si vede mai.

dall'83' Jeremie BOGA s.v. - In campo solo nel finale, non giudicabile.

Ademola LOOKMAN 6,5 - Impeccabile dal dischetto, festeggia il suo settimo gol in campionato. Si muove su tutto il fronte offensivo e determina. Mezzo voto in meno per un paio di palloni persi in uscita e perché in alcuni tratti del match si vede poco.

Duvan ZAPATA 6 - Si procura il rigore con una giocata che beffa De Vrij, a inizio ripresa spreca una buona chance con un destro fuori misura. Ancora non al top, esce dopo un'ora.

dal 68' Rasmus HOJLUND 6 - Entra in campo con grande grinta, costringe De Vrij al giallo e tiene in apprensione la difesa dell'Inter nei minuti finali.

All.: Gian Piero GASPERINI 5,5 - Terza sconfitta di fila dopo quelle contro Napoli e Lecce, la quarta nelle ultime 5 partite. Dopo un ottimo avvio di stagione, la Dea sembra essersi un po' incartata. La mossa Malinovskyi a inizio secondo tempo è rivedibile perché concede troppi spazi all'Inter, spazi che nel primo tempo la squadra di Inzaghi non aveva.

Le pagelle dell'Inter

André ONANA 6,5 - Reattivo su Koopmeiners, gran riflesso su Palomino. Coi piedi ci sa fare eccome (vedi il lancio coast to coast per Dimarco). Sui gol della Dea può fare poco.

Milan SKRINIAR 6 - Partita in totale controllo per 75 minuti, poi si fa bruciare da Palomino nel gol del 2-3. Unica sbavatura nel contesto di una prestazione positiva.

Stefan DE VRIJ 5 - Ingenuità clamorosa in occasione del fallo da rigore su Zapata, deve spendere il giallo su Hojlund. Pomeriggio no.

Alessandro BASTONI 6 - Rimedia subito un colpo che rischia di condizionarlo. Se la cava piuttosto bene senza andare mai realmente in sofferenza.

dal 72' Francesco ACERBI 6 - Regge l'urto nell'assalto finale dell'Atalanta.

Denzel DUMFRIES 5,5 - Piuttosto in ombra, poi nel suo momento migliore a metà ripresa deve lasciare il campo a causa di un problema fisico.

dal 72' Raoul BELLANOVA6 - Si piazza a destra e pensa esclusivamente a difendere tenendo la posizione, soprattutto dopo il 2-3.

Nicolò BARELLA 6,5 - Primo tempo al piccolo trotto anche perché Scalvini lo scherma. Nella ripresa entra con maggiore determinazione nella partita e - non a caso - l'Inter prende il volo.

Hakan CALHANOGLU 7 - Partenza lenta, poi aumenta i giri del motore e tocca un'infinità di palloni. Due gol nascono dal suo destro. Altra prestazione da incorniciare.

Henrikh MKHITARYAN 5,5 - Primo tempo anonimo, si rianima un po' nella ripresa e va anche vicino al gol con un destro alto di poco. Ma la sua prova non è sufficiente.

dall'80' Marcelo BROZOVIC s.v. - In campo solo nel finale, non giudicabile.

Federico DIMARCO 7 - Il primo a rendersi pericoloso con un sinistro rasoterra dal limite. Uno dei più propositivi e incisivi, determinante nell'azione dell'1-2.

dall'80' Robin GOSENS s.v. - In campo solo nel finale, non giudicabile.

Edin DZEKO 8 - Al primo pallone utile beffa Musso con una zampata di destro, a inizio ripresa si ripete scaraventando alle spalle di Musso un pallone invitante di Dimarco. A tutto questo va aggiunto il prezioso lavoro per i compagni. Imprescindibile.

Lautaro MARTINEZ 7 - Avvio in sordina, poi mette lo zampino nell'1-1 spizzando un pallone di testa che diventa un assist perfetto per Dzeko. E la sua partita cambia. Partecipa a 2 gol su 3 e propizia l'autorete di Palomino.

dall'84' Joaquin CORREA s.v. - In campo solo nel finale, non giudicabile.

All.: Simone INZAGHI 6,5 - Approccio alla partita rivedibile, poi però l'Inter rimette la testa sulla partita giocandola con ferocia e intelligenza. La sconfitta con la Juventus è stata assimilata e la reazione è la conferma - caso mai ce ne fosse ancora bisogno - che la squadra è con lui. Finalmente una vittoria in un big match.

