Atalanta-Lazio, match valido per la 11ª giornata di Serie A 2022/23, si giocherà allo stadio Gewiss Stadium di Bergamo domenica 23 ottobre alle ore 18:00. L’Atalanta è rimasta imbattuta in nove delle ultime 10 sfide contro la Lazio in Serie A (4V, 5N): l’unico successo biancoceleste nel periodo è arrivato il 31 gennaio 2021 (1-3 al Gewiss Stadium).

Probabili formazioni

Ad

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Okoli, Demiral, Scalvini; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Soppy; Pasalic; Lookman, Muriel. All. Gasperini

Serie A Immobile sorprende una piccola tifosa: la reazione è bellissima UN GIORNO FA

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Musso, Palomino, Toloi, Zappacosta

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All. Sarri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Immobile

ATALANTA-LAZIO, DOVE VEDERLA IN TV E LIVE STREAMING: DIRETTA ESCLUSIVA SU DAZN

Atalanta-Lazio, domenica 23 ottobre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle 17:30.

Statistiche Opta

L’Atalanta ha vinto 36 delle 108 sfide contro la Lazio in Serie A (42N, 30P), solo contro il Bologna (37) la Dea ha ottenuto più successi nella sua storia nel massimo campionato.

L’Atalanta è rimasta imbattuta in nove delle ultime 10 sfide contro la Lazio in Serie A (4V, 5N): l’unico successo biancoceleste nel periodo è arrivato il 31 gennaio 2021 (1-3 al Gewiss Stadium).

Atalanta e Lazio hanno pareggiato entrambe le sfide dello scorso campionato, l’ultima volta che hanno registrato tre pareggi di fila in Serie A risale al periodo tra il 1998 e il 2001.

Grande equilibrio nelle ultime 11 gare tra Atalanta e Lazio in casa della Dea in Serie A: quattro successi per parte e tre pareggi - biancocelesti imbattuti nelle due più recenti, non registrano una striscia più lunga dal 2007 (sei in quell’occasione).

La Lazio è la squadra che ha segnato più reti contro l’Atalanta nella gestione Gasperini in Serie A: 22 gol biancocelesti in 12 sfide.

La Lazio ha mantenuto la porta inviolata negli ultimi cinque match di campionato, solo una volta nella sua storia in Serie A ha registrato almeno sei clean sheet di fila: sette tra febbraio e marzo 1998 con Sven-Göran Eriksson alla guida.

Sfida tra la formazione che ha trascorso il maggior numero di minuti in situazione di vantaggio in questa Serie A (Lazio, 402 - con la Dea al 2° posto con 397) e quella che è stata meno minuti sotto nel punteggio (Atalanta soltanto 4 minuti, contro il Sassuolo nel match più recente).

Ademola Lookman ha segnato in tre partite di fila per la prima volta nei maggiori cinque campionati europei; l’ultimo calciatore dell’Atalanta ad aver trovato la rete in quattro presenze di fila in Serie A è stato Mario Pasalic lo scorso maggio.

Sergej Milinkovic-Savic ha realizzato quattro gol contro l’Atalanta in Serie A, inclusa la sua prima doppietta nel torneo (17 dicembre 2017 a Bergamo); solo contro l’Inter (cinque reti) il serbo ha segnato di più nel massimo campionato italiano.

Dal suo arrivo nella capitale nel 2016/17, la Lazio ha vinto il 54.6% delle partite con Ciro Immobile in campo in tutte le competizioni (149/273), esattamente il doppio dei successi in % dei biancocelesti senza il classe ’90 (27.3%: 9/33).

Fantacalcio: i consigli per la 11a giornata di Serie A

Serie A Sarri: "60-70 partite l'anno, il calcio deve essere salvato da se stesso" 17/10/2022 ALLE 09:44