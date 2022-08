Atalanta-Milan, match valido per la seconda giornata di Serie A 2022/23, si giocherà allo stadio Gewiss Stadium di Bergamo Domenica 21 agosto alle ore 20.45. Di fronte la squadra di Gasperini e quella di Pioli. Vediamo insieme le formazioni delle due squadre.

Probabili formazioni

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Okoli, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Koopmeiners, Maehle; Pasalic; Zapata, Muriel. All. Gasperini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Carnesecchi, Ederson, Palomino

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Brahim Diaz, Leao; Rebic. All. Pioli

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Ibrahimovic

Statistiche Opta

L’Atalanta ha perso ognuna delle ultime tre gare di Serie A contro il Milan, dopo essere rimasta imbattuta in 10 delle precedenti 11 (4V, 6N). I bergamaschi potrebbero rimediare quattro ko di fila contro i rossoneri nel massimo campionato per la prima volta dal periodo 1993-1996.

L’Atalanta disputa l’esordio casalingo stagionale in Serie A ospitando il Milan per la prima volta dalla stagione 1955/56: in quell’occasione i nerazzurri si imposero 4-3 e tra le sfide giocate a Bergamo, solo il 24 dicembre 1950 sono stati realizzati più gol (11, 7-4 in favore del Milan).

Con Stefano Pioli in panchina, il Milan ha sempre vinto le prime due partite di un nuovo campionato di Serie A: 2020/21 contro Bologna e Crotone, 2021/22 contro Sampdoria e Cagliari.

L’Atalanta, vittoriosa a Genova contro la Sampdoria nel primo turno di questo torneo, solo quattro volte nella sua storia ha vinto entrambe le prime due partite di un nuovo campionato di Serie A: nel 1949/50, nel 1964/65, nel 2008/09 e nel 2020/21.

Il Milan ha vinto tutte le ultime sette partite di Serie A: risale al 2006, nella gestione di Carlo Ancelotti, l'ultima striscia di successi più lunga per i rossoneri nella competizione (nove in quell'occasione).

Il Milan ha subito due gol di testa nella prima giornata di questa Serie A contro l’Udinese, la metà dei quattro incassati in tutto l’intero campionato 21/22 con questo fondamentale.

L’Atalanta è la formazione che ha subito meno tiri nello specchio (uno su 11 concessi) nel primo turno di questa Serie A, mentre solo il Napoli (sei) ha fronteggiato in generale meno tiri totali rispetto al Milan (nove).

Duván Zapata ha segnato un solo gol nelle ultime 13 partite disputate in Serie A: si tratta del suo peggior rendimento realizzativo dall’inizio dell’avventura all’Atalanta nel massimo campionato (in quel caso un gol nelle prime 13 presenze del torneo 18/19, prima di andare a segno alla quattordicesima).

Ante Rebic ha segnato una doppietta nel primo match contro l’Udinese: nessun giocatore della storia del Milan ha mai iniziato il campionato con due marcature multiple nelle prime due partite disputate dai rossoneri in un torneo di Serie A.

L’Atalanta è stata l’unica formazione contro cui Rafael Leao ha segnato sia nel match d’andata che in quello di ritorno nella Serie A 21/22.

