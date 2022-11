il Napoli scappa via in testa al campionato, provvisoriamente a +8 sulla prima inseguitrice. Atalanta-Napoli, match della 13ª giornata di Serie A in scena al Gewiss Stadium di Bergamo, è terminato sul punteggio di 1-2 , frutto delle reti di Lookman su rigore e a seguire di Osimhen ed Elmas che hanno ribaltato il punteggio. La gara è stata arbitrata dal signor Maurizio Mariani della sezione di Aprilia. Con questo risultato, battendo la seconda in classifica,, provvisoriamente a +8 sulla prima inseguitrice.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle dell'Atalanta

Juan MUSSO 5,5 – Poche colpe sui gol subiti, ma anche poco significativo in porta.

Rafael TOLOI 6 – Sbaglia meno degli altri due nella retroguardia bergamasca.

Merih DEMIRAL 5 – Opta per un duello tutto muscoli con Osimhen. Era prevedibile che almeno una volta venisse spinto alle corde e ricevesse il colpo letale. È accaduto sull’azione del 2-1 Napoli.

Giorgio SCALVINI 5,5 – Pesa sul suo giudizio l'essersi trovato al posto sbagliato sull'ultima azione dell'Atalanta. Quel tiro era indirizzato dentro lo specchio della porta.

Hans HATEBOER 4,5 – Fuori tempo sul gol di testa di Osimhen, disastro sulla marcatura di Elmas. Prestazione da dimenticare.

Teun KOOPMEINERS 6 – Tanto lavoro in fase di impostazione, ma sul piano della pericolosità a rete non ha influito.

Dall’81’ Marten DE ROON s.v. – Non giudicabile.

EDERSON 5,5 – Mostra impegno, ma non è all'altezza della partita.

Joakim MAEHLE 6 – Ottima proposizione sulla propria fascia, va anche un paio di volte ad un passo dalla rete. Resta però impietrito al cospetto dello stacco di Osimhen.

Mario PASALIC 5,5 – Dovrebbe soffocare il Napoli col pressing nei primi minuti, invece man mano viene risucchiato nell’offensiva nerazzurra.

Dal 71’ Ruslan MALINOVSKYI 6 - Impegna Meret dalla distanza.

Ademola LOOKMAN 6,5 – Sempre più faro in attacco della Dea, in attesa di ritrovare Zapata al 100% della condizione. Può fare doppietta, ma viene tradito dalla traversa.

Dall’81’ Jeremie BOGA s.v. – Non giudicabile.

Rasmus HOJLUND 5,5 – Tanta classe quanto sprecone. Ha l’occasione del gol ad inizio partita, ma va a sbattere contro il muro Meret. Parliamo di un classe 2003, e infatti si vede l'acerbo in un match come questo.

Dal 71’ Duvan ZAPATA 6 - Si fa vedere e ci prova, ma deve ancora mettere a posto la mira.

All. Gian Piero GASPERINI 6 – È un’Atalanta “old style”, senza paura dal primo minuto e che trova meritatamente il vantaggio, anche se per pochi minuti. Ma come nella sua versione vecchio stampo, lascia troppo in difesa, vuoi per la differenza sul piano fisico.

Le pagelle del Napoli

Alex MERET 7 – Salva il risultato nei primissimi minuti, ma non può nulla sul rigore. Provvidenziale anche a inizio ripresa, quando dice di no a Maehle.

Giovanni DI LORENZO 6 – Non riesce a contenere Lookman, in ripresa dopo la rimonta.

KIM Min-Jae 6,5 – Muraglia coreana, con le buone e con le cattive (l'ammonizione).

JUAN JESUS 6 – Qualche volta si perde, ma ha la capacità di rimediare immediatamente.

Mathias OLIVERA 6,5 – Gran contributo dietro. Poteva essere assist se Simeone avesse segnato il 3-1.

André-Frank Zambo ANGUISSA 6,5 – Prezioso sull’azione del vantaggio dei partenopei: vince il corpo a corpo e innesca Osimhen.

Dal 93' Gianluca GAETANO s.v. - Non giudicabile.

Stanislav LOBOTKA 6 – Paga il pressing iniziale dei bergamaschi, poi torna quello che abbiamo conosciuto da inizio stagione.

Piotr ZIELINSKI 7 – Non lo dà a vedere quanto Kvara, ma anche ciò che fa il polacco dalla sinistra ha un valore inestimabile. Quinto assist della stagione, come il georgiano.

Dal 64’ Matteo POLITANO 6 – Voto politico. Gioca mezz'ora, ma in una circostanza in cui il Napoli pensa più a gestire il vantaggio.

Hirving LOZANO 5,5 – Se c’è da trovare un anello debole nel tridente azzurro, sicuramente va individuato nel messicano. Troppo debole in un contesto ad alto rango.

Dal 64’ Tanguy NDOMBELE 6 – Entra e ci mette il fisico.

Victor OSIMHEN 7,5 – Impiega soltanto quattro minuti per farsi perdonare dal fallo di mano che regala il rigore all’Atalanta. Capitano a tutti degli attimi di blackout, ma quasi nessuno fuori da Napoli è devastante in campo come il nigeriano. Prima il gol del pari, poi l’assist del vantaggio.

Dal 75’ Giovanni SIMEONE 6 - Chiamato subito all'appello, ha l'ultima grande occasione per chiudere la partita.

Eljif ELMAS 7 – Si scrolla dalle spalle la pesante eredità di sostituire Kvaratskhelia in poco più di mezz’ora. Prima grande occasione sui suoi piedi, gol.

Dal 93' Alessio ZERBIN s.v. - Non giudicabile

All. Luciano SPALLETTI 6,5 – C'era curiosità nel vedere come avrebbe reagito la squadra senza un elemento cardine come Kvaratskhelia e all'indomani della prima sconfitta stagionale. In effetti l'inizio è titubante, poi ritrova la retta via. Ennesima dimostrazione della capacità di saper prevalere, pur soffrendo, nei big match del campionato. Ufficiale, è fuga scudetto.

