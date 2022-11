Atalanta-Napoli è il big match del sabato di Serie A : la sfida, valida per la 13esima giornata, è in programma al Gewiss Stadium con calcio d'inizio alle ore 18. Arbitra l'incontro Maurizio Mariani della sezione di Aprilia. Il Napoli di Luciano Spalletti si presenta alla sfida da prima della classe. Ancora imbattuti in campionato, gli azzurri hanno strapazzato il Sassuolo nell'ultimo turno di campionato (4-0 al Maradona) prima di arrendersi al Liverpool in settimana in Champions League: lo 0-2 di Anfield, tuttavia, non ha pregiudicato né il passaggio agli ottavi di finale né il primo posto nel girone. Anche l'Atalanta di Gasperini è in buona salute: smaltito il pesante ko casalingo di due settimane fa contro la Lazio, la Dea si è rialzata subito andando a vincere 2-0 a Empoli. Di seguito le scelte di formazione dei due allenatori.