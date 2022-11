Atalanta-Napoli, match valido per la 13ª giornata di Serie A 2022/23, si giocherà allo stadio Gewiss Stadium di Bergamo sabato 5 novembre alle ore 18:00. Nelle ultime sette sfide tra Atalanta e Napoli in Serie A, i bergamaschi hanno ottenuto il doppio dei successi rispetto ai partenopei (4 v 2) - tuttavia gli Azzurri hanno vinto la più recente e non riescono a infilare due successi di fila in A contro la Dea dal dicembre 2018 (tre).

Probabili formazioni

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Koopmeiners, Soppy; Ederson; Lookman, Zapata. All. Gasperini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: De Roon, Palomino, Zappacosta, Muriel

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Rrahmani

ATALANTA-NAPOLI, DOVE VEDERLA IN TV E LIVE STREAMING: DIRETTA ESCLUSIVA SU DAZN

Atalanta-Napoli, sabato 5 ottobre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle 17:30.

Statistiche Opta

Nelle ultime sette sfide tra Atalanta e Napoli in Serie A, i bergamaschi hanno ottenuto il doppio dei successi rispetto ai partenopei (4 v 2) - tuttavia gli Azzurri hanno vinto la più recente e non riescono a infilare due successi di fila in A contro la Dea dal dicembre 2018 (tre).

L'Atalanta ha trovato il gol in tutte le ultime otto partite di campionato contro il Napoli e mai nella sua storia in Serie A è riuscita ad andare a segno in più gare consecutive contro i partenopei.

L'ultimo pareggio a Bergamo tra Atalanta e Napoli in Serie A risale al 29 ottobre 2014 (1-1 firmato da Denis e Higuaín) - da allora tre successi della Dea e quattro dei partenopei.

L'Atalanta ha perso 0-2 contro la Lazio l'ultima partita interna di campionato: solo una volta nella gestione Gasperini, la Dea ha mancato il gol per due gare di fila in casa all'interno di un singolo campionato (tre tra settembre e ottobre 2018).

Il Napoli è arrivato a otto successi di Serie A consecutivi per la seconda volta sotto Luciano Spalletti - i partenopei potrebbero superare questa soglia per la prima volta dal febbraio 2018 (10 di fila nella gestione Sarri).

Il Napoli ha vinto tutte le ultime quattro trasferte di Serie A e non ottiene cinque successi esterni consecutivi sotto un singolo allenatore nella massima serie dal 2017/18, nella gestione Sarri (sei).

Napoli (46) e Atalanta (84) sono due delle quattro squadre che sono rimaste sotto nel punteggio per meno minuti nel corso di questa Serie A: tra loro ci sono Lazio (81) e Inter (83).

Duván Zapata ha esordito in Serie A con la maglia del Napoli, indossandola per 37 incontri di Serie A tra il 2013 e il 2015 - nelle sue ultime sei sfide contro i partenopei, il colombiano ha preso parte a sei reti, grazie a tre marcature e tre assist.

L'Atalanta è una delle due squadre affrontate almeno cinque volte in Serie A, contro cui Giacomo Raspadori non ha mai trovato né il gol né l'assist - per lui cinque incontri di campionato contro i nerazzurri senza prendere parte a nessuna rete, come contro il Bologna.

Tra le squadre a cui ha realizzato al massimo una sola rete, l'Atalanta è quella contro cui Giovanni Simeone ha disputato più minuti in Serie A (924) - l'attaccante argentino ha trovato il gol contro la Dea solo nella gara d'andata della scorsa stagione, quando vestiva la maglia del Verona.

