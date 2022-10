Atalanta-Sassuolo, match valido per la 10ª giornata di Serie A 2022/23, si giocherà allo stadio Gewiss Stadium di Bergamo sabato 15 ottobre alle ore 20:45. Il Sassuolo ha vinto l'ultimo incontro di Serie A contro l'Atalanta (2-1 lo scorso aprile), dopo una serie di 15 sfide senza successi (5N, 10P); i neroverdi, infatti, avevano vinto soltanto le prime due partite in assoluto contro la Dea nella competizione.

Probabili formazioni

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Okoli, Demiral, Scalvini; Soppy, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Pasalic; Lookman, Muriel. All. Gasperini

Squalificati: Hateboer

Indisponibili: Musso, Palomino, Toloi, Zapata, Zappacosta

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Thorstvedt; Laurienté, Pinamonti, Ceide. All. Dionisi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Defrel, Müldür, Traoré

ATALANTA-SASSUOLO, DOVE VEDERLA IN TV E LIVE STREAMING: DIRETTA SU DAZN E SKY

Atalanta-Sassuolo, sabato 15 ottobre, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle 20:30.

Statistiche Opta

Dopo avere tenuto la porta inviolata nelle prime tre sfide di Serie A contro l'Atalanta, il Sassuolo ha subito gol in tutte le ultime 15 contro i nerazzurri, incassando una media di 2.7 reti a incontro (40 totali) - in generale, solo contro la Juventus i neroverdi hanno subito più gol (47) che contro la Dea.

L'Atalanta ha vinto tutte le ultime cinque gare da squadra ospitante contro il Sassuolo in Serie A, segnando sempre almeno due reti nel parziale (16 marcature nel periodo) - l'ultima gara senza successo per la Dea risale all'8 aprile 2017 (1-1, firmato dagli attualmente giallorossi Lorenzo Pellegrini e Bryan Cristante).

Nonostante il pareggio contro l'Udinese all'ultimo turno, questa rimane la miglior partenza dell'Atalanta in un campionato di Serie A, con 21 punti conquistati nelle prime nove gare disputate - mai inoltre la Dea era arrivata a questo punto della stagione senza sconfitte (migliorato il record del 2000/01, quando si fermò a otto).

Il Sassuolo ha tenuto la porta inviolata nelle ultime due trasferte di Serie A e nella competizione non mette in fila tre ‘clean sheet’ esterni da dicembre 2020, con Roberto De Zerbi in panchina.

L'Atalanta è l'unica squadra che nella Serie A in corso non è mai stata sotto nel punteggio - dall'altra parte, il Sassuolo ha guadagnato soltanto un punto da svantaggio in questo campionato, arrivato nel pareggio contro lo Spezia a fine agosto.

Nonostante sia la squadra che ha incassato meno tiri nello specchio in questa Serie A (21, 10 meno dell'Atalanta), il Sassuolo ha subito 10 reti, cinque più della Dea, che detiene finora la miglior difesa del torneo (cinque gol al passivo, al pari della Lazio).

Luis Muriel (99) potrebbe diventare il 24º straniero differente a raggiungere quota 100 gol in Serie A, il secondo colombiano dopo il compagno di squadra Duván Zapata (106) - dopo la rete contro l'Udinese nell'ultimo turno di campionato, potrebbe segnare in due presenze consecutive nella competizione per la prima volta dallo scorso aprile.

Andrea Pinamonti ha giocato 365 minuti divisi in cinque incontri di Serie A contro l'Atalanta, senza mai trovare il gol; soltanto contro il Torino, l’attaccante dei neroverdi ha disputato più minuti (468) senza mai andare a segno nella competizione.

Con il gol contro l'Inter nell'ultima giornata, Davide Frattesi ha realizzato tre reti in nove gare di questo campionato: solo una in meno di quelle realizzate in 36 sfide nella scorsa stagione; inoltre, la prossima sarà la sua 50ª partita con la maglia del Sassuolo, considerando tutte le competizioni.

