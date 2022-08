Atalanta-Torino, match valido per la quarta giornata di Serie A 2022/23, si giocherà allo stadio Gewiss Stadium di Bergamo giovedí 1 settembre alle ore 20:45. Di fronte la squadra di Gasperini e quella di Juric. L'Atalanta è imbattuta da cinque sfide di Serie A contro il Torino (3V, 2N) e potrebbe registrare una striscia più lunga contro i granata nella competizione per la prima volta dal 2003 (sette in quel caso).

Probabili formazioni

Ad

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Toloi, Okoli, Demiral; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Hateboer; Boga, Ederson; Zapata. All. Gasperini

Serie A Verona-Atalanta 0-1, pagelle: Okoli, che muro 18 ORE FA

Indisponibili: Carnesecchi, Palomino, Djimsiti

Squalificati: -

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Ricci, Lukic, Vojvoda; Vlasic, Radonjic; Sanabria. All. Juric

Indisponibili: Zima, Miranchuk

Squalificati: -

ATALANTA-TORINO, DOVE VEDERLA IN TV E LIVE STREAMING: DIRETTA SU DAZN E SKY

Atalanta-Torino, giovedì 1 settembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle 20:30.

Statistiche Opta

Confronto numero 107 in Serie A tra Atalanta e Torino: il bilancio è favorevole ai granata con 42 vittorie contro le 24 dei nerazzurri (40N). Nonostante questo, l’Atalanta è una delle due squadre che ha inflitto la sconfitta più pesante ai granata nel massimo campionato (7-0 nel gennaio 2020).

L'Atalanta è imbattuta da cinque sfide di Serie A contro il Torino (3V, 2N) e potrebbe registrare una striscia più lunga contro i granata nella competizione per la prima volta dal 2003 (sette in quel caso).

L'ultimo successo interno dell'Atalanta contro il Torino in Serie A risale al 22 aprile 2018, seguito da una vittoria granata e tre pareggi (inclusi i due più recenti) - le due squadre non impattano tre sfide di fila in casa della Dea nel torneo dagli anni '60 (sei).

L'Atalanta non ha trovato il successo in alcuna delle ultime sette gare al Gewiss Stadium in Serie A (4N, 3P): la Dea potrebbe registrare una striscia interna di gare senza successi nella competizione per la prima volta dal 2009 (otto).

L’Atalanta ha ottenuto sette punti nelle prime tre giornate di questo campionato e nell’era dei tre punti a vittoria solo due volte ha guadagnati almeno 10 punti dopo le prime quattro gare stagionali di Serie A: 10 nel 2011/12 con Stefano Colantuono alla guida e 10 nel 2000/01 con Giovanni Vavassori.

Il Torino ha raccolto sette punti dopo queste prime tre gare di campionato, nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95) solo una volta ne ha guadagnati 10 dopo quattro partite stagionali di Serie A: nel 2015/16 con Gian Piero Ventura alla guida.

Il Torino ha vinto le ultime quattro trasferte di campionato, nella sua storia in Serie A solo tra il 1943 e il 1946 i granata hanno registrato più successi fuori casa di fila (cinque).

Nelle ultime tre stagioni (dal 2019/20) le sei sfide in Serie A tra Atalanta e Torino hanno prodotto 35 gol con una media di 5.8 reti a partita: la più alta tra ogni confronto disputato almeno tre volte nel periodo.

Il Torino è la squadra contro cui Luis Muriel ha fornito più assist in Serie A (cinque) - più in generale il colombiano dell'Atalanta ha preso parte a 13 reti contro i granata e contro nessun'altra formazione ha fatto meglio nel torneo.

Nemanja Radonjic è il giocatore che ha toccato più palloni in area avversaria in questa stagione di Serie A (28), in più nessuno ha completato più dribbling del classe 1996 (nove) in questo avvio di campionato.

Fantacalcio: i consigli per la 4a giornata di Serie A

Serie A Koopmeiners fa volare l'Atalanta: Verona battuto 1-0 21 ORE FA