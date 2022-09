Buone notizie giungono in casa del Milan . Il passaggio da Elliott a RedBird di Gerry Cardinale, per il quale è già stato firmato il closing lo scorso 31 agosto , è ora definitivo. L’ultimo ostacolo era rappresentato da Blue Skye , l’ex socio di minoranza del club rossonero. La società lussemburghese aveva infatti presentato tempo fa un ricorso cautelare d’urgenza per bloccare la vendita della società a Cardinale. Tuttavia, nell’udienza di oggi al Tribunale civile di Milano, come riporta, Blue Skye ha rinunciato a questo ricorso e reso così il passaggio di consegne ufficiale. La decisione sarebbe stata presa dopo che nell’udienza è emerso che la compravendita è stata già perfezionata, dunque un ricorso del genere non è più possibile. Rimane pendente un procedimento di Blue Skye contro Elliott riguardante un pegno.