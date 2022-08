Zvonimir Boban. Sempre tagliente ed acuto, alla vigilia dei sorteggi di Champions League (in programma giovedì sera), l’ex numero 10 e dirigente rossonero in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport ha fatto le carte Ora che è tornato alla UEFA, Nyon è il suo quartier generale ma l’Italia e l’adorato Milan restano sempre nei pensieri di. Sempre tagliente ed acuto, alla vigilia dei sorteggi di Champions League (in programma giovedì sera), l’ex numero 10 e dirigente rossonero in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport ha fatto le carte alla nuova Champions , analizzando anche lo stato delle nostre big e del suo adorato Diavolo.

"Ci apprestiamo a vivere la miglior Champions League di sempre. Le mie favorite sono Manchester City, PSG e Bayern. Il Mondiale in Qatar? Me lo aspetto bellissimo come sempre anche se bisognerebbe a chi l’ha voluto cosa pensava in quel momento. Ma sono finiti quasi tutti male, come meritavano. Se immagini un Mondiale in Qatar sei costretto a farlo d'inverno... L’unica cosa positiva potrebbe essere che i giocatori saranno più freschi: giocheranno dopo 70 giorni dall’inizio della stagione. E le Nazionali piccole potranno tenere aggressività e ritmi più alti di quando si gioca a fine stagione, in estate. Potrebbe esserci più equilibrio”.

"Superlega progetto folle, giusto non se ne parli più"

"La Superlega era un piano assurdo e morto in 2 giorni nell'aprile 2021, anzi possiamo dire mai nato. Qualsiasi progetto calcistico, dove sana competizione e valori dello sport non sono al primo posto, è destinato a finire male. Il calcio appartiene a tutti quelli che lo amano e lo seguono. La Superlega è stato un maldestro tentativo di rubarlo a tutti noi ed è vergognosamente fallito come merita. Ne stiamo parlando anche troppo: non esisterà mai. Sono preoccupato dello stato di salute di alcuni top club come il Barcellona? Sinceramente sì, vedremo come andrà a finire...”.

"Ibrahimovic ha cambiato tutto ma sbaglia a non ritirarsi"

"Se sono stato stupito dallo scudetto del Milan? Sì e no. No, perché la rosa era più forte di quel che la gente pensava. Sì, perché l'Inter era comunque superiore e aveva un vantaggio enorme. Lo sento un po' mio? Non sta a me dirlo, ma da milanista totalmente! Per complimentarmi ho telefonato a Paolo Maldini e Massara, che poi mi hanno passato Pioli sul pullman di ritorno da Sassuolo. Se mi sono mai pentito delle mie dichiarazioni? No, rifarei e ridirei tutto. questione di principio e dignità. Non mi dipingo come un santo, non lo sono, ma andava fatto. Dispiace quanto accaduto, ma ne vado fiero. Stefano è stato grande nel creare uno spirito di gruppo pazzesco, non ha mai mollato un centimetro e merita grandi complimenti. Qualche volta non la vediamo allo stesso modo, ma è il bello del calcio. Ibrahimovicancora in campo a 41 anni? Zlatan non fa bene a giocare ancora, ma capisco se continuerà perché so come ragiona. Tutti noi milanisti, io in particolare, gli saremo grati per sempre. Con lui è cambiato tutto, lui ha cambiato tutto. Ibra è unico”. ”.

"Strano che Maldini abbia rinnovato all’ultimo giorno..."

"E’ un fatto molto deludente che Maldini abbia dovuto attendere l’ultimo giorno utile per prolungare il proprio contratto con il Milan. Paolo ha lavorato benissimo e gli vanno riconosciuti tutti i meriti, lui è fondamentale. Lotta scudetto? La Juve è affamata, ha qualità, ma ho tanti dubbi... Anche se Vlahovic in Italia fa la differenza. L’Inter è sempre la favorita e riprendere Lukaku è stato un grande colpo ma è una lotta aperta e anche la Roma con Dybala non è da sottovalutare. Sono curioso di vedere la ricostruzione del Napoli dopo tanti addii importanti e il Milan. Lo scudetto e stato anche più bello di quello di Perugia nel 1999, ma la vera sfida ora è ripetersi”.

Maldini, Boban e Massara Credit Foto Getty Images

"Tonali o Leao? Sarà l’anno della consacrazione di Bennacer"

"Se Leao e Tonali si consacreranno? Quando giochi per il Milan, la consacrazione è senza tempo, deve avvenire in ogni partita, ogni anno. Loro due sono stati straordinari l’anno scorso, hanno enorme qualità e talento e sono stati decisivi nelle partite più importanti. Quest’anno, credo e spero sarà l’anno di Bennacer, una persona e un giocatore straordinario, ingiustamente sottovalutato. De Ketelaere? Ha classe, personalità e vede tutto. Ho dubbi per quel che riguarda la velocità, che ci vuole per essere un fuoriclasse. Certamente è da Milan, è un talento”.

"Vedo troppe difese a 3 e non mi piace, si gioca troppo? Ecco cosa penso"

"Vedo tanti tecnici che giocano a tre dietro e mi dispiace. È un sistema faticoso, con cui non si occupa lo spazio nella maniera corretta, pieno di tatticismi, un po’ retrogrado e che implica teorie sul comportamento dei giocatori che in campo difficilmente trovano applicazione. I fluidificanti e le mezzali corrono troppo e quasi tutti ricevono la palla spalle alla porta o già pressati. Se hai qualità, si può vincere in ogni maniera, ma la storia e i numeri sono impietosi; negli ultimi 30 anni hanno vinto per il 90-95% le squadre che giocavano con 2 esterni e 4 dietro. Quasi nessuna con il rombo e pochissime con i 3 dietro che di solito diventano 5. Negli ultimi anni si vedono raramente i centrocampisti che dribblano, rischiano una giocata verticale, inventano e questo impoverisce il gioco. Nelle scuole calcio sbagliano a credere nel calcio con l’Ipad. Il talento va liberato non ingabbiato. Tempo effettivo e troppe partite? Quando si parla di regole del gioco bisogna pensare bene alle conseguenze reali, avendo rispetto per la storia e le tradizioni del calcio. Già adesso ogni partita dura circa un’ora di gioco effettivo. Magari si può migliorare sul recupero da dare, ma senza stravolgere il calcio e americanizzarlo. Il gioco è bello, si segna più che mai: perché cambiare le regole? Cosa penso di Klopp e Guardiola che si lamentano perché si gioca troppo? Non ho mai sentito Baresi o Gullit lamentarsi e ne giocavano 60 all’anno. Mai sentito Capello o Lippi lamentarsi e vincevano tutto. Klopp e Guardiola con i loro club vincono la Premier da anni e arrivano sempre in finale o semifinale della Champions, hanno le rose di 25 campioni e 5 sostituzioni, non capisco le lamentele. Magari sono alibi ma a loro non servono. Capisco che in Inghilterra si gioca una competizione in più, ma allora facciano una critica alla loro Lega. Ha ragione Čeferin, e senza populismo, sono altri quelli che soffrono, certamente non allenatori e giocatori: noi siamo dei privilegiati”.

