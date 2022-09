Bologna-Fiorentina, match valido per la sesta giornata di Serie A 2022/23, si giocherà allo stadio Dall’Ara di Bologna domenica 11 settembre alle ore 15:00. La Fiorentina è imbattuta da 16 gare di Serie A contro il Bologna (10V, 6N), l’ultima volta che ha registrato una serie più lunga di partite consecutive senza perdere contro una singola avversaria nella competizione è stata tra gli anni ’50 e ’70, contro il Verona (18).

Probabili formazioni

BOLOGNA (3-4-1-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Lucumi; De Silvestri, Schouten, Dominguez, Lykogiannis; Soriano; Barrow, Arnautovic.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: nessuno

FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Dodo, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Amrabat, Mandragora, Barak; Kouamé, Jovic, Sottil. All. Italiano

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Castrovilli, Duncan, Milenkovic

BOLOGNA-FIORENTINA, DOVE VEDERLA IN TV E LIVE STREAMING: DIRETTA ESCLUSIVA SU DAZN

Bologna-Fiorentina, domenica 11 settembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle 14:30.

Statistiche Opta

Il Bologna è la squadra contro cui la Fiorentina ha vinto più partite in Serie A (56) e contro cui ha registrato più clean sheet – 57, 12 dei quali nelle 20 sfide più recenti tra le due formazioni.

Dall’inizio degli anni ’90, il Bologna ha vinto solo una gara in un girone d’andata di Serie A contro la Fiorentina (8N, 12P), 3-2 il 4 novembre 2001, con Francesco Guidolin in panchina.

Era dalla stagione 2013/14 che il Bologna non vinceva alcuna delle prime cinque gare stagionali in Serie A (3N, 2P) e in quella stagione perse la sesta gara – solo in tre occasioni è rimasto senza successi nelle prime sei: 1976/77, 1997/98 e, appunto, 2013/14.

Il Bologna ha pareggiato le ultime due partite casalinghe di campionato, contro Verona e Salernitana, e non arriva a tre pareggi interni di fila da marzo 2016, quando una delle “X” fu proprio contro la Fiorentina.

La Fiorentina ha pareggiato tre delle prime cinque gare di questo campionato (1V, 1P): nella sua storia ha registrato quattro “X” nelle prime sei gare stagionali in Serie A in sole tre occasioni (nel 1941/42, nel 1980/81 e nel 2000/01).

La Fiorentina non è riuscita a segnare in tre delle ultime quattro trasferte di Serie A (un gol fatto nel parziale), tante volte quante nelle precedenti 12 (14 reti nel periodo).

In questo campionato solo il Napoli (37) ha incassato meno conclusioni della Fiorentina (42) e solo il Sassuolo (nove) ha subito meno tiri nello specchio rispetto ai viola (12).

Marko Arnautovic è il primo giocatore nella storia del Bologna ad aver segnato tutte le prime cinque reti dei rossoblù in una singola stagione di Serie A. In generale, solo due calciatori nella storia del torneo hanno realizzato tutti i primi sei gol di un club in un singolo campionato: Luigi Riva nel Cagliari 1973/74 e Igor Protti nel Bari 1995/96.

Christian Kouamé ha segnato un gol e fornito un assist in questo campionato; già eguagliato lo score del 2020/21, quando collezionò 33 presenze con la maglia della Fiorentina - in Serie A non fa meglio dal 2019/20, quando tra Fiorentina e Genoa, in 18 partite, realizzò sei reti e contò tre passaggi vincenti.

