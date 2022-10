Il Bologna trova la prima vittoria in campionato nell'era Thiago Motta - dopo il sofferto Marko Arnautovic, che al ritorno dall'infortunio segna su rigore e sale nuovamente al primo posto solitario nella classifica marcatori. Il raddoppio di Ferguson su calcio d'angolo permette ai rossoblu di superare in classifica proprio il Lecce, fermo invece a 8 punti e soltanto a tre lunghezze dalla zona retrocessione, in attesa che queste tre disputino l'undicesima giornata. Troppo spenti i giallorossi nel primo tempo, inutile il tentativo di reazione nella ripresa. - dopo il sofferto successo in Coppa Italia contro il Cagliari - e torna a vincere in campionato a distanza di oltre un mese. Protagonista ancora una volta il bomber austriacoche al ritorno dall'infortunio segna su rigore e sale nuovamente al primo posto solitario nella classifica marcatori. Il raddoppio di Ferguson su calcio d'angolo permette ai rossoblu di, fermo invece a 8 punti e soltanto a tre lunghezze dalla zona retrocessione, in attesa che queste tre disputino l'undicesima giornata. Troppo spenti i giallorossi nel primo tempo, inutile il tentativo di reazione nella ripresa.

Tabellino

BOLOGNA-LECCE 2-0 (primo tempo: 2-0)

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Bonifazi (73' Sosa), Lucumi (64' Soumaoro), Cambiaso; Medel, Dominguez, Aebischer, Ferguson (87' Soriano), Barrow (64' Orsolini); Arnautovic. All. Motta

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Pezzella; Gonzalez, Hjulmand (73' Blin), Askildsen (46' Di Francesco); Strefezza (73' Pablo Rodriguez), Ceesay (83' Colombo), Banda (46' Oudin). All. Baroni

ARBITRO: Sozza (di Seregno)

GOL: 14' rig. Arnautovic, 35' Ferguson

ASSIST: Barrow (B, 2-0)

AMMONITI: Lucumì (B), Barrow (B), Ferguson (B), Medel (B), Arnautovic (B), Baschirotto (L)

ESPULSI: -

NOTE: rigore segnato da Arnautovic al 14'

Marko Arnautovic esulta dopo il gol segnato durante Bologna-Lecce - Serie A 2022-23 Credit Foto LaPresse

La cronaca in 6 momenti chiave

13' - RIGORE BOLOGNA! Contrasto Arnautovic-Gendrey in area mentre l'austriaco stava tentando di riconquistare il pallone. Va proprio Arnautovic dal dischetto che non sbaglia: 1-0 rossoblu.

18' - Posch di testa su calcio d'angolo! Bella incornata, ma Falcone è ben piazzato e respinge con i guanti.

35' - 2-0 BOLOGNA: segna Ferguson su calcio d'angolo di Barrow. Palla a mezza altezza diretta al primo palo, erroraccio di Hjulmand in marcatura, il colpo di testa del classe '99 scozzese viene deviato dal centrocampista del Lecce e poi si insacca in rete.

51' - Baschirotto vicinissimo al gol di testa su calcio d'angolo di Strefezza. È un altro Lecce ad inizio secondo tempo.

79' - Orsolini ad un passo dal 3-0! Azione scaturita da Arnautovic, tocco corto in mezzo per il numero 7 rossoblu che mira all'incrocio dei pali ma spara fuori.

81' - Altra giocata incredibile di Arnautovic, cambio di fronte con una palla morbida che scavalca tutta la difesa e che arriva a Posch. Provvidenziale l'intervento di Falcone.

Il momento social

Marko Arnautovic torna a segnare a distanza di oltre 40 giorni dall'ultima volta (contro la Fiorentina l'11 settembre, unica vittoria degli emiliani prima del Lecce).

MVP

Marko ARNAUTOVIC (Bologna) - Lo dimostra in campo e lo ribadisce a fine partita: "Penso solo alla squadra, non alla classifica marcatori". Al di là del gol su rigore, è lui il motore dei rossoblu, detta i ritmi e apre spazi ai compagni. Imprescindibile per il Bologna.

Fantacalcio

PROMOSSO: Musa BARROW (Bologna) - Ispirato nel calcio d'angolo che porta al raddoppio, sorprende gli avversari mirando al primo palo e realizzando l'assist. Chi ce l'ha torna finalmente a contare su un suo bonus.

BOCCIATO: Assan CEESAY (Lecce) - Quanti fantallenatori gli avranno dato fiducia dopo il gol alla Fiorentina e quanti ne escono delusi da questa prestazione del centravanti gambiano. Prova a fare il lavoro sporco per aprire spazi ai compagni di squadra ma non gli riesce proprio.

