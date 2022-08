Bologna-Salernitana, match valido per la quarta giornata di Serie A 2022/23, si giocherà allo stadio Dall’Ara di Bologna giovedí 1 settembre alle ore 20:45. Di fronte la squadra di Mihajlovic e quella di Nicola. Questo sarà il settimo confronto in Serie A tra Bologna e Salernitana e potrebbe rompere l’equilibrio nel bilancio tra le due squadre che contano due successi per parte e due pareggi.

Probabili formazioni

Bologna (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Lucumí; De Silvestri, Dominguez, Schouten, Soriano, Cambiaso; Orsolini, Arnautovic. All. Mihajlovic

Indisponibili: –

Squalificati: –

Salernitana (3-5-2): Sepe; Bronn, Gyomber, Fazio; Candreva, Maggiore, L. Coulibaly, Vilhena, Mazzocchi; Bonazzoli, Dia. All. Nicola

Indisponibili: Lovato, Jaroszynski, Bohinen, Ribery

Squalificati: -

BOLOGNA-SALERNITANA, DOVE VEDERLA IN TV E LIVE STREAMING: DIRETTA SU DAZN E SKY

Bologna-Salernitana, giovedí 1 settembre, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle 20:30.

Statistiche Opta

Il Bologna è rimasto imbattuto nelle due partite della scorsa Serie A contro la Salernitana (3-2 in casa, 1-1 in trasferta) dopo aver perso due delle tre sfide precedenti nel massimo campionato.

La Salernitana non ha mai strappato i tre punti in una trasferta di Serie A contro il Bologna (1N, 2P) e più in generale i granata non hanno vinto alcuna delle sette gare esterne nel massimo campionato contro avversarie dell'Emilia Romagna (2N, 5P).

Il Bologna ha perso tutte le ultime tre partite di Serie A disputate di giovedì, anche se tutte gare esterne - in casa invece, i rossoblù sono rimasti imbattuti in tutte le 15 gare giocate in questo giorno della settimana nella loro storia nel torneo (9V, 6N).

La Salernitana sta vivendo la sua miglior striscia di imbattibilità in trasferta nella sua storia in Serie A (cinque) - inoltre i campani potrebbero tenere la porta inviolata in due gare esterne consecutive nel torneo per la prima volta dall'aprile 1999.

Il Bologna ha raccolto un solo punto nelle prime tre giornate di questo campionato, nelle precedenti sette stagioni solo nel 2018/19 non ha ottenuto alcun successo dopo le prime quattro gare di Serie A (un pareggio e tre sconfitte in quel caso).

La Salernitana ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime due partite di campionato, tanti clean sheet quanti in tutta la scorsa stagione di Serie A. I campani hanno guadagnato quattro punti in tre match di questo torneo, nel 2021/22 per ottenere gli stessi punti aspettarono sette giornate.

Marko Arnautovic ha trovato il gol in entrambe le sfide della scorsa Serie A contro la Salernitana: la squadra campana potrebbe diventare la prima contro cui l'attaccante del Bologna trova la rete in tre differenti sfide (attualmente a due anche contro Sampdoria e Spezia).

Federico Bonazzoli ha segnato 11 reti con la maglia della Salernitana in Serie A, solo Marco Di Vaio ne ha realizzate di più (12) con il club campano nel torneo.

Antonio Candreva ha realizzato tre reti contro il Bologna in Serie A, con tre maglie differenti - tra questi c'è anche il suo primo centro in assoluto nella competizione, realizzato con la Juventus 21 febbraio 2010 (gli altri due con Lazio e Inter).

Fantacalcio: i consigli per la 4a giornata di Serie A

