Bologna-Sampdoria, match valido per la nona giornata di Serie A 2022/23, si giocherà allo stadio Dall’Ara di Bologna sabato 8 ottobre alle ore 20:45. Di fronte la squadra di Thiago Motta e quella di Stankovic, eroi del Triplete nerazzurro. Il Bologna ha vinto tutte le ultime sette sfide contro la Sampdoria in campionato, segnando sempre almeno due gol: nella sua storia in Serie A solo contro il Casale, tra il 1931 e il 1934, ha ottenuto otto successi di fila contro una singola avversaria.

Probabili formazioni

Ad

BOLOGNA (4-3-1-2): Skorupski; Kasius, Posch, Lucumí, Cambiaso; Dominguez, Medel, Schouten; Vignato; Zirkzee, Arnautovic. All. T. Motta

Serie A Allegri: "Juve ordinata e brava a non strafare. Milik? Sa giocare..." 03/10/2022 ALLE 06:20

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Barrow

SAMPDORIA (4-2-3-1): Audero; Bereszynski, Murillo, Colley, Augello; Rincon, Villar; Gabbiadini, Sabiri, Djuricic; Caputo. All. Stankovic

Squalificati: nessuno

Indisponibili: De Luca, Winks

BOLOGNA-SAMPDORIA, DOVE VEDERLA IN TV E LIVE STREAMING: DIRETTA SU DAZN E SKY

Bologna-Sampdoria, sabato 8 ottobre, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle 20:30.

Statistiche Opta

Il Bologna ha vinto tutte le ultime sette sfide contro la Sampdoria in campionato, segnando sempre almeno due gol: nella sua storia in Serie A solo contro il Casale, tra il 1931 e il 1934, ha ottenuto otto successi di fila contro una singola avversaria.

Il Bologna è imbattuto da 13 partite casalinghe contro la Sampdoria in Serie A (8V, 5N), l’ultimo successo dei blucerchiati al Dall’Ara in campionato risale al 2 novembre 2003 (0-1 grazie al gol di Cristiano Doni) con Walter Novellino in panchina.

Il Bologna ha perso le ultime due partite di campionato senza segnare alcun gol: l’ultima volta che ha registrato tre sconfitte di fila senza gol all’attivo in Serie A risale al periodo tra maggio e settembre 2011.

Thiago Motta ha perso entrambe le sue prime due gare alla guida del Bologna in campionato: l’unico allenatore ad aver perso tutte le sue prime tre partite con i rossoblù in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria è stato Delio Rossi tra agosto e settembre 2015.

La Sampdoria ha raccolto solo due punti in questo campionato: è il peggior avvio di sempre per i liguri in una stagione di Serie A dopo le prime otto gare disputate. La formazione blucerchiata è quella che ha perso più partite nel 2022 nei maggiori cinque campionati europei (19 sconfitte su 27 match).

La Sampdoria ha perso gli ultimi quattro match di campionato: l’ultima volta che ha registrato almeno cinque sconfitte di fila in Serie A risale al periodo tra settembre e novembre 2012 (sette in quel caso, con Ciro Ferrara in panchina).

Da una parte nessuna squadra ha subito più gol della Sampdoria nei primi tempi di questa Serie A (nove, al pari della Cremonese), dall’altra il Bologna ha incassato nove reti nei secondi tempi, record negativo al pari dell’Inter e del Verona.

Nel 2022 solo Ciro Immobile (otto) ha segnato la prima rete del match più volte rispetto a Marko Arnautovic (sette) in Serie A. L’austriaco ha trovato il gol in entrambe le sue due sfide contro la Sampdoria in campionato (un gol al Ferraris il 7 novembre 2021 e doppietta al Dall’Ara lo scorso 11 aprile).

Il Bologna è una delle due vittime preferite di Manolo Gabbiadini in Serie A (sei reti, al pari del Cagliari), inclusa la sua prima marcatura (con l’Atalanta il 25 marzo 2012) e anche la sua unica doppietta nel torneo (19 aprile 2016 con il Napoli). Il classe ’91 ha collezionato 30 presenze, condite da sei gol, con la maglia del Bologna nella Serie A 2012/13.

Francesco Caputo ha realizzato cinque gol contro il Bologna in Serie A, contro nessun’altra squadra ha segnato di più nel massimo campionato (cinque anche alla SPAL). Cinque delle ultime sei reti del classe ’87 in campionato sono arrivate in trasferta.

Fantacalcio: i consigli per la 9a giornata di Serie A

Serie A Allegri: "Bello spirito, ma per lo Scudetto serve un passo alla volta" 02/10/2022 ALLE 21:10