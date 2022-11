Bologna-Sassuolo, match valido per la 15ª giornata di Serie A 2022/23, si giocherà allo stadio Dall’Ara di Bologna sabato 12 novembre, alle ore 20:45. Il Sassuolo ha vinto l'ultima partita di campionato contro il Bologna e in Serie A solo una volta ha ottenuto più successi consecutivi contro i rossoblù (tre di fila tra il 2019 e il 2020).

Probabili formazioni

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumi, Cambiaso; Medel, Ferguson; Aebischer, Dominguez, Barrow; Arnautovic. All. Motta

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Bonifazi

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Matheus Henrique, Thorstvedt; D'Andrea, Pinamonti, Laurienté. All. Dionisi

Squalificati: Lopez

Indisponibili: Defrel, Müldür

BOLOGNA-SASSUOLO, DOVE VEDERLA IN TV E LIVE STREAMING: DIRETTA SU DAZN E SKY

Bologna-Sassuolo, sabato 12 novembre, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle 20:30.

Statistiche Opta

Il Bologna va in gol da 13 sfide consecutive contro il Sassuolo in Serie A: l'ultima occasione in cui non ha trovato il gol risale infatti al 29 agosto 2015, un 1-0 neroverde firmato da Antonio Floro Flores.

Il Bologna ha perso le ultime tre partite interne di Serie A contro il Sassuolo e nella sua storia nella competizione solo contro tre squadre ha registrato almeno una striscia da quattro sconfitte consecutive in casa: contro Inter, Juventus e Milan.

Dopo i successi contro Lecce e Torino, il Bologna potrebbe vincere tre partite interne di fila in Serie A per la prima volta da agosto 2019 (quando furono addirittura otto).

Il Bologna ha trovato il gol in tutte le ultime sei partite di campionato e non arriva a sette gare di fila con almeno una rete all'attivo dall'ottobre 2021.

Il Sassuolo potrebbe perdere quattro trasferte consecutive di campionato per la prima volta dal settembre 2019 (cinque sotto De Zerbi) e restare a secco di reti per tre gare esterne di fila per la prima volta nella sua storia nella competizione.

Il Sassuolo ha due punti in meno rispetto a quelli registrati dopo 14 partite della scorsa stagione (16 v 18): inoltre, i neroverdi sono peggiorati in fase realizzativa (15 gol fatti contro i 22 del 2021/22), con un calo anche nella media tiri a partita rispetto a quella registrata in generale nello scorso torneo (13 v 15).

Con i tre registrati contro l'Inter nello scorso turno, il Bologna ha ora perso ben 17 punti da situazione di vantaggio in questa Serie A, un record negativo anche considerando i maggiori cinque campionati europei 2022/23.

Il Sassuolo è la vittima preferita di Riccardo Orsolini in Serie A; per l’attaccante del Bologna quattro gol in otto sfide contro i neroverdi, inclusi due nelle due partite dello scorso campionato – finora non ha mai trovato il gol in tre incroci di fila contro una singola avversaria nella competizione.

Il Bologna è la squadra contro cui Andrea Pinamonti ha giocato più partite di Serie A senza mai perdere (5G: 3V, 2N) - l'attaccante del Sassuolo conta due reti contro i rossoblu, una con la maglia del Frosinone nel 2019 e una con l'Empoli nel 2021.

