Bologna-Torino, match valido per la 13ª giornata di Serie A 2022/23, si giocherà allo stadio Dall’Ara di Bologna domenica 6 novembre alle ore 12:30. L'ultima sfida tra Bologna e Torino in Serie A si è conclusa con un pareggio a reti bianche, lo scorso 6 marzo - i rossoblù non tengono la porta inviolata in due gare consecutive nel massimo campionato contro i granata dagli anni '80.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumi, Cambiaso; Medel, Ferguson; Aebischer, Dominguez, Barrow; Arnautovic. All. Motta

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Bonifazi

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Singo, Lukic, Ricci, Lazaro; Vlasic, Miranchuk; Pellegri. All. Juric

Squalificati: Linetty

Indisponibili: Aina, Sanabria

Bologna-Torino, domenica 6 novembre, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle 12:00.

Il Torino è rimasto imbattuto in nove delle ultime 10 sfide di Serie A contro il Bologna (3V, 6N), unica eccezione il 2-3 del 16 marzo 2019 all'Olimpico Grande Torino.

L'ultima sfida tra Bologna e Torino in Serie A si è conclusa con un pareggio a reti bianche, lo scorso 6 marzo - i rossoblù non tengono la porta inviolata in due gare consecutive nel massimo campionato contro i granata dagli anni '80.

Bologna e Torino hanno pareggiato tutte le ultime cinque sfide di Serie A al Dall'Ara - più in generale l'ultimo successo esterno per i granata contro gli emiliani risale all'aprile 2016, 1-0 firmato da Andrea Belotti al 93º minuto.

Due vittorie consecutive per il Torino di Juric: i granata non infilano tre successi di fila nello stesso campionato di Serie A addirittura da marzo 2019, con Walter Mazzarri in panchina (gare vinte contro Atalanta, Chievo e Frosinone).

Dopo il successo per 2-0 contro il Lecce all'11ª giornata, il Bologna potrebbe tornare a vincere due gare interne consecutive in Serie A per la prima volta dal settembre 2021 e registrare due clean sheet di fila al Dall'Ara dall'aprile 2019. In generale la squadra emiliana – dopo i successi con Lecce e Monza – cerca tre vittorie di fila nel massimo torneo per la prima volta da febbraio 2020.

Da quando è arrivato Thiago Motta, il Bologna è una delle tre squadre – con Inter e Milan – ad aver segnato almeno due gol in seguito a un contropiede: uno di questi è arrivato nell’ultimo match contro il Monza (Orsolini).

Il Torino è una delle 10 squadre dei maggiori cinque campionati europei 22/23 a non aver ancora trovato il gol da fuori area (l’unica italiana delle 10), nonostante i granata abbiano tentato ben 49 conclusioni dalla distanza, 13 delle quali terminate nello specchio della porta.

Tra i giocatori con almeno due reti segnate in questo campionato, solo Giovanni Simeone del Napoli (due reti in 125 minuti disputati) è stato in campo meno minuti di Lewis Ferguson (303); il calciatore scozzese ha giocato da titolare in tutte le ultime tre gare di campionato, dopo che aveva collezionato appena tre spezzoni nelle prime nove giornate.

Aleksey Miranchuk ha giocato da titolare tutte le gare disputate con la maglia del Torino finora in campionato (sei su sei, con due gol e un assist): con l’Atalanta era arrivato al massimo a sette gare dal primo minuto in un intero torneo di Serie A. Con lui in campo i granata in questo campionato hanno una miglior media punti (1.7 a match vs 1.2), una miglior percentuale di vittorie (50% vs 33.3%) e una miglior media di gol segnati (1.3 vs 0.7).

L’unico gol in 39 presenze di Serie A di Samuele Ricci è arrivato contro il Bologna, da fuori area con la maglia dell’Empoli il 26 settembre 2021; il Torino è imbattuto in questa Serie A nelle gare in cui ha giocato il centrocampista classe 2001 (quattro vittorie e due pareggi).

