Quattro punti nelle prime due giornate, e soprattutto un ottimo pareggio contro il Milan per 1-1 L’Atalanta però gioisce a metà perché ha perso per infortunio uno dei titolari, il difensore. Quest’ultimo è uscito dal campo anzitempo per un contrasto duro con Divock Origi , che invece di calciare la palla, ha colpito l’albanese che lo aveva anticipato. Gli esami hanno evidenziato una. Il club bergamasco non ha comunicato i tempi di recupero ma. Dovrebbe allora tornare a ridosso dei Mondiali, ad inizio novembre. Da capire se la società correrà dei rischi o permetterà al giocatore di ritrovare la condizione perfetta con calma. Certamente, Gian Piero Gasperini dovrà studiare una soluzione alternativa. Potrebbe quindi dare più spazio ao ad. Entrambi hanno dimostrato di essere all’altezza e piacciono al tecnico.