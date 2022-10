Urbano Cairo. Il presidente del Torino, in esclusiva a Skysport.it, ha commentato così la sconfitta nella stracittadina: “E' stato un derby da 0-0. Non mi pare che la Juve abbia creato così tanto più di noi. Abbiamo avuto delle occasioni importanti con Vlasic, Lazaro e Miranchuk. Su Lazaro è stato bravo Szczesny. Come su Vlahovic era stato bravo Milinkovic in un paio di situazioni, ma il portiere fa parte della squadra e ripeto questa era una partita da pareggio”. Il numero uno del club allenato da Juric ha sottolineato anche il peso degli indisponibili: “Consideriamo anche l'assenza di Sanabria che è uno funzionale per il nostro gioco in attacco, con l'Inter ad esempio avevamo giocato alla pari. Poi Pellegri non era al meglio così Juric è stato costretto a giocare con i tre trequartisti. Le occasioni però le abbiamo avute. A volte è andata male con piccoli dettagli: ad esempio con l'Inter e il Sassuolo siamo stati puniti per episodi finali e non meritavamo di perdere”. Il primo derby della Mole di questa stagione se l’è aggiudicato la Juventus con un guizzo del suo giocatore più importante, Dusan Vlahovic , il quale ha gonfiato la rete indisturbato e da distanza molto ravvicinata. I bianconeri con questa vittoria provano ad uscire dal momento negativo, ai granata invece, che speravano in una prestazione convincente e nei tre punti, restano molti rimpianti. Come dimostrano le parole di. Il presidente del Torino, in esclusiva a, ha commentato così la sconfitta nella stracittadina: “”.

Cairo ha parlato anche della situazione attaccanti e dell’addio di Belotti: “La scorsa stagione a questo punto avevamo fatto 8 gol con attaccanti e trequartisti e adesso ne abbiamo fatti 7, quindi non c'è differenza. Semmai manca il contributo di esterni e centrocampisti come gol. Quindi a noi sta mancando il contributo degli altri reparti. Non è questione di trequartisti che non riescono a segnare”.

Infine, sul commento a caldo di Juric ha detto: “Le parole di Juric ci stanno, è normale che sia dispiaciuto per avere perso un derby che aveva una grande voglia di vincere. Era amareggiato e deluso come è normale che sia. E come del resto ero anche io. Quello che ha detto era frutto della rabbia perché lui è uno sempre combattivo. Già pronto a ripartire. Le sue parole sul mercato e il futuro? Di mercato adesso ha poco senso parlare. Per il resto credo siano state parole dettate dalla grande delusione per la sconfitta”.

