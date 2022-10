"Non sono un eroe, non ho fatto niente di particolare": Massimo Tarantino è stato il primo a intervenire per fermare la follia dell'accoltellatore di Assago, l'uomo che ha Pablo Marì, il 29enne difensore spagnolo del Monza. Una vera e propria coincidenza il fatto che l'ex difensore della Serie A si trovasse in quel luogo in quel momento: ecco un suo ritratto, per chi non lo conoscesse. ":è stato il primo a intervenire per fermare la follia dell'accoltellatore di Assago, l'uomo che ha ucciso un cassiere del centro commerciale e ha ferito altre cinque persone , tra cui, il 29enne difensore spagnolo del Monza. Una vera e propria coincidenza il fatto che l'ex difensore della Serie A si trovasse in quel luogo in quel momento: ecco un suo ritratto, per chi non lo conoscesse.

Ad

Tarantino oggi ha 51 anni e la sua vita è stata sempre segnata dal calcio: nato a Palermo con l'esempio di papà Bartolomeo (che giocò anche in A con il Venezia) davanti agli occhi, cresce calcisticamente nel Cosmos Palermo prima di passare al Catania con cui esordì in C1 nella stagione 1987-1988. Era un terzino sinistro ma all’occorrenza poteva giocare anche come difensore centrale.

Serie A Galliani: "Pablo Marì ha ricevuto una coltellata alla schiena ma non è in pericolo" 14 ORE FA

Massimo Tarantino con la maglia del Napoli Credit Foto Imago

Le sue ottime prestazioni gli consentono di essere acquistato dal Napoli (gioca un minuto nell'anno dello scudetto, 89-90, prendendo il posto di Gianfranco Zola nel match contro l'Ascoli e si allena con Diego Armando Maradona), che ne detiene il cartellino dal 1989 al 1996: in mezzo due prestiti proprio al Monza (squadra di Marì) e al Barletta. Poi il coronamento del suo sogno da bambino: la maglia nerazzurra dell'Inter, anche se purtroppo per lui non giocherà mai a causa di un brutto infortunio. Passa poi al Bologna, dove gioca per 5 stagioni; nella parte finale della sua carriera un po' di girovagare tra Como, Triestina e Pavia.

Dopo il calcio giocato, Tarantino si dedica a valorizzare i giovani: diventa direttore sportivo, ha il suo primo incarico al Pavia, prima di passare al Bologna, dove diventa il nuovo responsabile del settore giovanile fino al 2013. Da luglio 2013 fa parte dello staff del settore giovanile della Roma come responsabile di un progetto stile "Cantera" del Barcellona a fianco di Bruno Conti. Da agosto 2021 entra nello staff della Spal come direttore dell'area tecnica, dove lavora fino al giugno 2022.

Galliani e Palladino all'ospedale Niguarda per far visita a Pablo Marì

Serie A Uomo accoltella 7 persone ad Assago: un morto, anche Pablo Marì tra i feriti 16 ORE FA