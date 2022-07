Quanto vale la Serie A in TV oggi? Secondo l'ultima edizione del Report del calcio FIGC, il massimo campionato italiano raccoglie 1.1 miliardi di euro tra diritti interni ed esterni. La crescita vissuta nel decennio pre-pandemico sfiora i 400 milioni di euro complessivi. Sono numeri buoni? No. A maggior ragione se confrontati con quelli delle altre grandi realtà del calcio europeo.

Dieci anni fa eravamo il secondo campionato al mondo. Ma oggi...

All'inizio dello scorso decennio, la Serie A era il secondo campionato più ricco d'Europa. Nel 2012 incassava circa 900 milioni di euro, una cifra buona per piazzarsi alle spalle della sola Premier League inglese (1.3 miliardi). Oggi, la Serie A si vede scavalcata dalla Liga spagnola e dalla Bundesliga tedesca, mentre la Premier vola, quasi quadruplicando il proprio valore. Il massimo campionato inglese incassa oltre 4.1 miliardi dai dirtti TV, facendo nettamente corsa di testa. Il dato curioso? Il mercato estero ne gonfia le tasche per 2.1 miliardi, superando il valore del mercato interno (2.0).

Il secondo posto che un tempo era stabilmente occupato dalla Serie A, è oggi appannaggio della Liga spagnola (poco più di 2.0 miliardi). La Bundesliga si inserisce all'inseguimento, con quasi 1.5 miliardi incassati. Il campionato tedesco è molto forte in casa (1.1 miliardi), mentre quello spagnolo si vende benissimo all'estero (897 milioni), così come quello inglese.

Il valore dei diritti TV nei Top 5 campionati europei, calcolato in miliardi di euro

Campionato Diritti interni Diritti esteri Totale Premier League 2.023 2.103 4.126 mld Liga 1.150 0.897 2.047 mld Bundesliga 1.100 0.360 1.460 mld Serie A 0.927 0.200 1.127 mld Ligue 1 0.632 0.072 0.704 mld

Un campionato che non si vende all'estero

La nostra Serie A, che ormai mantiene vantaggio soltanto sulla Ligue 1 francese, ultimo dei Top 5 campionati con 704.5 milioni di euro, non è un prodotto appettibile all'esterno dei confini nazionali. Il massimo campionato italiano si vende a 200 milioni all'estero. Quasi cinque volte meno rispetto alla Liga. Dieci in meno rispetto alla Premier. La gestione dei diritti al di fuori dell'Italia è in mano a Infront (139 milioni di euro) e CBS (che copre il nordamerica). La Serie A sta cercando di penetrare in nuovi mercati, in Medio Oriente e in Nord Africa, ma le operazioni sono ancora a uno stadio preliminare.

L'enorme gap che separa il nostro campionato dagli altri grandi tornei europei influisce sugli incassi delle nostre squadre, abbassandone la competitività a livello internazionale. Nei giorni scorsi abbiamo già evidenziato come i club italiani maggiormente premiati dai diritti tv siano comunque distanti dalle ultime squadre classificate in Premier League. E come la differenza tra chi incassa più e chi incassa meno in Italia sia molto più marcata rispetto alla forbice in Inghilterra, rendendo il campionato sempre meno equilibrato.

