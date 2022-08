Calcio

Calcio, Fiorentina: Italiano presenta Barak: "Sa far gol, è esperto, abbiamo aggiunto qualità"

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, presenta il nuovo acquisto viola, Antonin Barak. Il centrocampista, arrivato dall'Hellas Verona, darà un'arma in più in termini di qualità e capacità di creare pericoli per la porta avversaria.

00:01:01, un' ora fa