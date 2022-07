Una mattinata da horror per Saverio Sticchi Damiani, Presidente dell'US Lecce. Secondo quanto riportato da diverse fonti, l'avvocato è stato infatti vittima di intimidazioni e minacce. Ignoti hanno posto due teste mozzate di maiale davanti al suo studio legale e alla sua abitazione, avvolte in grossi sacchetti di plastica e corredate da biglietti con poche parole, dal tono chiaramente offensivo. La macabra usanza della testa d'animale tagliata è stata da tempo mutuata dal linguaggio in codice mafioso, ma ormai è adottata per ogni tipo di questione privata, pertanto la Polizia di Stato e la Digos stanno ancora indagando sui macabri fatti. Circa due mesi fa, un altro socio del club salentino, Luciano Barbetta, noto imprenditore del settore tessile, era stato vittima di minacce, avendo ricevuto una lettera dai chiari contenuti intimidatori.

Ad

Edoardo Garrone, ex presidente della Sampdoria, Non è ovviamente - triste da scrivere - la prima volta che presidenti di club calcistici finiscono vittime di queste intimidazioni. Nello scorso dicembre, la zona antistante l'abitazione di, ex presidente della Sampdoria, era stata cosparsa da una considerevole quantità di letame , probabilmente in segno di protesta "retroattiva" per la cessione del club blucerchiato a Massimo Ferrero.

Serie A Abbonamenti 2022-23, quanto costano? Juventus la più cara 20/06/2022 A 18:54

Il comunicato del Lecce

"L’U.S. Lecce, i soci, i dirigenti, i collaboratori, lo staff tecnico e i calciatori tutti, nel condannare fermamente il vile gesto intimidatorio, esprimono la propria vicinanza e solidarietà al Presidente Saverio Sticchi Damiani, vero esempio di rettitudine e alta moralità in campo e fuori. Al Presidente, serio professionista e punto di riferimento dagli alti valori umani per ognuno di noi, sentiamo di rinnovare, oggi più che mai, i nostri attestati di stima e sentimenti di vicinanza umana".

Serie B Lecce, gioia sfrenata: dopo 2 anni in purgatorio, riecco la Serie A 06/05/2022 A 20:44