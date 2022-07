Dovrebbe essere la normalità, e invece un gesto di questo tipo viene bollato come "straordinario": rimane la grande classe, quella di Gleison Bremer, che all'arrivo in hotel vede un tifoso che gli chiede la firma sulla propria maglia e lui gliela concede senza battere ciglio. E poco importa che la maglia in questione sia quella granata del Torino, anzi.

Firma e sorriso, e poi via in albergo, in barba a litigi o a sfottò tra tifosi. Perché Bremer - neo-giocatore della Juventus - è stato un giocatore del Torino, di cui ha vestito la fascia di capitano, e ora indossa il bianconero, ma nulla toglie che abbia un buon ricordo del suo recente passato.

