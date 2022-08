passione per il Calcio, a Milano, non tramonta mai. Forti di uno Scudetto vinto contro ogni pronostico ma con grande merito e di una campagna acquisti che ha rilanciato gli entusiasmi, Milan e Inter guardano tutti dall'alto nella graduatoria del numero di abbonamenti sottoscritti finora per la 1° posto con 41.000 tessere - per avere un metro di paragone, più del 50% della capienza ufficiale di San Siro - mentre i rossoneri seguono a ruota con 40.500, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport. È proprio il caso di scriverlo. Laper il Calcio, a, non tramonta mai. Forti di uno Scudetto vinto contro ogni pronostico ma con grande merito e di una campagna acquisti che ha rilanciato gli entusiasmi,guardano tutti dall'alto nellasottoscritti finora per la Serie A 2022-23 . I nerazzurri si piazzano alcon- per avere un metro di paragone,della capienza ufficiale di San Siro - mentre i rossoneri seguono a ruota con, secondo quanto riportato da

Roma al 3° posto, galvanizzata da un grande mercato estivo con gli arrivi di 36.000 abbonamenti già sottoscritti. I rivali cittadini della Lazio a quota 21.600, davanti alla Fiorentina di mister Italiano (20.500) e a una 20.200 sottoscrizioni. Stupisce, seppur fino a un certo punto, il Lecce: l'effetto promozione, unito a un pubblico da sempre caldissimo, ha fruttato qualcosa come 19.750 abbonamenti. Le altre grandi?, galvanizzata da uncon gli arrivi di Paulo Dybala Georginio Wijnaldum , congià sottoscritti. I rivali cittadini della, davanti alladi mister Italiano () e a una Juventus di Max Allegri che, nonostante il rincaro prezzi - 650 € per un posto in Curva Sud -, si attesta sullesottoscrizioni., seppur fino a un certo punto, il: l'effetto promozione, unito a un pubblico da sempre caldissimo, ha fruttato qualcosa come

Ad

Lukaku: "Faremo di tutto per vincere lo Scudetto"

Serie A Wijnaldum: "Il calore di Roma mi ha sorpreso" 4 ORE FA

Napoli e Torino. Sul vendita libera è cominciata lunedì 8 agosto, quindi il riferimento delle 5.000 tessere deve essere calibrato a dovere. Discorso diverso per il Toro, che aveva ufficializzato la campagna abbonamenti il 18 luglio 2022 e che, a oggi, è terz'ultimo in questa "classifica" con sole 3.900 tessere sottoscritte, al pari dell'Empoli e davanti a Sassuolo (3.000) e Cremonese 2.600. Sorprendono, ma in negativo,. Sul club partenopeo va però fatta una precisazione di non poco conto: la campagna abbonamenti è stata aperta il 25 luglio scorso - data in cui l'Inter aveva praticamente già esaurito la sua quota potenziale - mentre laè cominciata, quindi il riferimento delledeve essere calibrato a dovere. Discorso diverso per il, che aveva ufficializzato la campagna abbonamenti il 18 luglio 2022 e che, a oggi, è terz'ultimo in questa "classifica" consottoscritte, al pari dell'Empoli e davanti a

La classifica completa

SQUADRA ABBONAMENTI SOTTOSCRITTI Inter 41.000 Milan 40.500 Roma 36.000 Lazio 21.600 Fiorentina 20.500 Juventus 20.200 Lecce 19.750 Atalanta 13.200 Sampdoria 13.000 Bologna 12.100 Udinese 10.500 Verona 10.200 Salernitana 6.600 Napoli 5.000 Spezia 4.200 Monza 4.000 Empoli 3.900 Torino 3.900 Sassuolo 3.000 Cremonese 2.600

Ibrahimovic scatenato: "Milano non è il Milan, l'Italia è il Milan"

Serie A Serie A, quante eliminate in coppa ad agosto! Cosa c'è dietro? 6 ORE FA