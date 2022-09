, Liga, Bundesliga e . Un'idea mutuata dall'All-Star Game di basket. Ma quali sarebbero i migliori undici del nostro campionato? E la competizione sarebbe inseribile in un calendario già fittissimo? . Un All-Star Game nel calcio? L'indiscrezione arriva dal Times ed è di quelle che fanno fantasticare. Un torneo di quattro squadre in cui si sfiderebbero le "top 11" di Premier League Serie A . Un'idea mutuata dall'All-Star Game di basket. Ma quali sarebbero i migliori undici del nostro campionato? E la competizione sarebbe inseribile in un calendario già fittissimo? .

Un All-Star Game nel calcio? Il Times lancia l'indiscrezione

A tal proposito, ad esempio, la risposta di Jürgen Klopp, la risposta è "No - ha sottolineato il tecnico del Liverpool -: sarebbe impossibile concepire ulteriori competizioni internazionali in un contesto simili". In realtà, il quotidiano britannico avrebbe già ipotizzato che il torneo delle stelle potrebbe svolgersi in estate o durante la pausa invernale: da capire, in questo senso, come renderlo compatibile con l'apertura del calciomercato.

Quale sarebbe l'attuale top 11 della Serie A?

Ad ogni buon conto, se si deve sognare, dato che non costa nulla, è giusto farlo in grande. E, allora, perché non ipotizzare quale potrebbe essere l'attuale top 11 della Serie A? Un modulo "papabile" potrebbe essere il 4-2-3-1 con: Maignan (Milan); Di Lorenzo (Napoli), Skriniar (Inter), Bremer (Juventus), Spinazzola (Roma); Brozovic (Inter), Milinkovic-Savic (Lazio); Chiesa (Juventus), Dybala (Roma), Leão (Milan; Osimhen (Napoli). Naturalmente, nell'idea dell'undici iniziale, come non considerare anche i vari Ciro Immobile, Khvicha Kvaratskhelia, Dusan Vlahovic, Tammy Abraham, Lorenzo Pellegrini... E chi più ne ha più ne metta.

