Juventus ha cominciato il Soccer Champions Tour col Paul Pogba ha brillato per geometrie e qualità in mezzo al campo, prendendosi anche i complimenti di Max Allegri in conferenza stampa. Il centrocampista francese, ritornato in bianconero dopo prossima sfida, contro il Barcellona ( Laha cominciato il Soccer Champions Tour col successo (2-0) sul Chivas . Contro il Deportivo Guadalajara,ha brillato per geometrie e qualità in mezzo al campo, prendendosi anche iin conferenza stampa. Il centrocampista francese, ritornato in bianconero dopo l'esperienza al Manchester United , si è però fermato nell'ultimo allenamento pomeridiano alla Loyola Marymouth University, struttura in cui la Juventus si è trasferita per preparare la, contro il vittorioso 1-0 nel Clasico col Real stanotte ).

Pogba ha accusato un fastidio durante un esercizio di tecnica, smettendo improvvisamente di correre e richiedendo l'intervento dello staff medico. Lasciando l'allenamento col ginocchio destro zoppicante, il francese ha però rassicurato tutti alzando il pollice e in casa Juventus non sembra esserci eccessiva preoccupazione per il suo stop. Molto probabile che "il Polpo" resti a riposo precauzionale per qualche giorno pur non essendo comunque previsti esami medici strumentali, come riportato da La Gazzetta dello Sport.

totale ottimismo affinché si tratti soltanto di un piccolo fastidio. A Nelle prossime ore lo staff medico bianconero valuterà meglio il tipo di problema fisico, anche se c'èaffinché si tratti soltanto di un piccolo fastidio. A meno di un mese dall'inizio della prossima Serie A , la Juvenus non può però permettersi di perdere uno dei giocatori-chiave della stagione 2022-23.

