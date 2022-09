Un grande interrogativo per i club di Serie su come impiegare i 52 giorni di pausa a causa del Mondiale di calcio in Qatar è giusto porselo. Tra le prime società a programmare questa lunga sosta è la Roma che, tramite i suoi canali social, ha comunicato che volerà in Giappone dal 22 al 29 novembre per disputare la EuroJapan Cup.

Questa competizione, al via il 25 novembre - cinque giorni dopo l’inizio di Qatar 2022 – vedrà i giallorossi sfidare il Nagoya Grampus al Toyota Stadium, mentre il 28 saranno impegnati con lo Yokohama F. Marinos al Japan National Stadium.

"Sono lieto di portare i miei giocatori in Giappone a novembre per partecipare alla EuroJapan Cup – ha affermato Josè Mourinho -. Non vedo l'ora di giocare contro il Nagoya Grampus e lo Yokohoma F. Marinos, due delle squadre migliori e più rinomate della J League".

"Ho un ottimo ricordo delle mie precedenti visite in Giappone e so quanto i tifosi di quel Paese amino il calcio, quindi è molto eccitante avere l'opportunità di tornare nel Paese ancora una volta - e per i miei giocatori di potersi mettere alla prova contro un grande avversario e di fronte a una folla straordinaria".

