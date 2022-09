"Immobile è impressionante, e oggi ha avuto una media realizzativa più bassa del solito. È un giocatore fenomenale in area. Milinkovic è un talento e un grande giocatore che, secondo me, non si è ancora espresso al massimo. Può crescere in concretezza".

Non una reazione, ma l'inizio di un percorso importante

"Giocando una volta ogni tre giorni ci sta di perdere partite - ha proseguito Sarri -, ma spero che questa sia una prestazione di consapevolezza. Non vorrei che fosse una reazione, ma l'inizio di un periodo in cui abbiamo capito perché ci succedono queste cose. I black-out che ci colpiscono non sono casuali perché si ripetono nel tempo. La motivazione può essere di mille nature diverse. Può essere un qualcosa che trasmette lo staff tecnico, o un giocatore, o tutto l'ambiente, o l'incapacità del nostro gruppo di tenere le energie nervose a livelli prolungati. Bisogna pensare a tutto se si vuole venire a capo del problema, ma ci sta succedendo molto meno".

Come sfruttare la sosta in arrivo

"Le soste non mi piacciono molto, anche se con il ritmo a cui stiamo giocando era difficile continuare. Ora faremo qualcosa a livello fisico, perché negli ultimi tempi gli allenamenti sono stati di defaticamento o di preparazione a una partita. Con quelli che rimangono faremo qualcosa a livello tattico".

Primo mese di stagione? Giudizio buono

"Il bilancio finora è buono. Abbiamo allargato la base dei giocatori su cui possiamo fare affidamento. Abbiamo sbagliato soltanto una partita, perché con il Napoli abbiamo perso ma abbiamo giocato. Viaggiamo a una media di due punti a partita. In coppa abbiamo fatto un brutto scivolone, ma possiamo rimediare. È chiaro che se sbagli un paio di situazioni come oggi sullo 0-0 è una rottura, ma l'importante è creare".

