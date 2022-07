Massimiliano Allegri. Il tecnico della Juventus è infatti intervenuto in conferenza stampa per presentare la tournée negli Stati Uniti d'America a cui prenderà parte il club bianconero dal 23 al 31 luglio prossimi. Lo Juventus Summer Tour 2022 riporterà la Juventus negli States a quattro anni di distanza dall'ultima volta e le consentirà di partecipare al FC Barcellona e Real Madrid. L'allenatore bianconero ha spaziato su temi diversi, affrontando ovviamente anche le voci di mercato che riguardano alcuni giocatori importanti della sua rosa attuale dopo gli arrivi di rientro a pieno regime di Federico Chiesa. Tempo di prime dichiarazioni per. Il tecnico della Juventus è infatti intervenuto in conferenza stampa per presentare laa cui prenderà parte il club bianconeroprossimi. Loriporterà la Juventus neglia quattro anni di distanza dall'ultima volta e le consentirà di partecipare al Soccer Champions Tour , un evento inedito, organizzato da AEG, che coinvolgerà anche. L'allenatore bianconero ha spaziato su, affrontando ovviamente anche le voci di mercato che riguardano alcuni giocatori importanti della sua rosa attuale dopo gli arrivi di Angel Di Maria Paul Pogba , nonché altri potenziali colpi in entrata e sula pieno regime di

Ovviamente il tecnico livornese si è concentrato anche su diversi giocatori che sono al centro di voci di mercato, da Wenston McKennie a Matthijs de Ligt: "McKennie, è un giocatore importante per la Juventus. Lo scorso anno ha saltato gli ultimi 4 mesi per infortunio: farà parte del gruppo per questa tournée, credo che rimarrà alla Juventus e farà una grande stagione. Come sapete tutti, ieri c’è stato l’incontro col Bayern Monaco. Ora de Ligt è ancora della Juve, si sta allenando bene. In questo momento è della Juventus, il mercato è aperto fino al 31 agosto. Sono contento di come si sta comportando la società, se partisse de Ligt saremmo pronti a sostituirlo nel modo migliore".

Allegri: "Pogba? Non me lo ricordo, ho la memory card piena"

Allegri si è poi soffermato sui due nuovi super colpi di mercato, ovvero Di Maria e Pogba: "Pogba e Di Maria alzano il livello della squadra e deresponsabilizzano alcuni giocatori. Migliorano il livello tecnico della squadra e sono contento che siano arrivati. Pogba è arrivato nel modo giusto, con grande voglia, determinazione e voglia di vincere. Negli ultimi anni non ha giocato ai suoi livelli. Alla Juve è tornato a casa, potrà darci una mano perché è superiore a livello fisico".

C'è grande attesa anche per il ritorno in campo di Chiesa, ma Allegri non vuole affrettare i tempi pur offrendo una potenziale data per il rientro dell'ex Viola: "Metà settembre, poi quando ci sono questi infortuni vado molto cauto. Avremo due mesi di sosta da novembre a gennaio e sarà un vantaggio per lui per averlo al 100% da gennaio in poi". Infine uno sguardo anche alla tournée in sé: "Iniziando dalla prima col Chivas mi aspetto dei progressi in avanti per la condizione fisica e di livello di squadra. Tecnicamente non abbiamo visto ancora niente, so che ha vinto molti campionati, sono la squadra più blasonata del Messico. Sono tre partite importanti per preparare la stagione. Contro Barcellona e Real Madrid sono amichevoli estive ma giochi contro squadre di livello e test importanti per noi".

