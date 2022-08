Stefano Pioli si affiderà alla vecchia guardia, i nuovi arrivati possono ancora aspettare per il debutto dal primo minuto. Giroud non recupera a pieno, sarà Rebic a guidare l'attacco dei Campioni d'Italia. In mediana out Tonali, Krunic al suo posto. In casa Udinese, invece, per il proprio debutto Andrea Sottil si affiderà al blocco-squadra della scorsa stagione. Deulofeu proverà ad impensierire la difesa rossonera, al suo fianco Success e non Beto che non è al 100%. Non c'è Udogie a sinistra nei 5 di centrocampo: al suo posto Masina. A centrocampo Walace si prende una maglia da titolare.

Milan-Udinese, le formazioni ufficiali

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Bennacer; Messias, Diaz, Leao; Rebic. All. Pioli

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Nuytinck, Perez, Becao; Soppy, Makengo, Walace, Pereyra; Masina; Deulofeu, Success. All. Sottil

