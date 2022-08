Charles De Ketelaere, Il Milan campione in carica è pronto a difendere il titolo nella prossima Serie A. I rossoneri di Stefano Pioli, dopo aver fatto sfogare Inter e Juventus con gli acquisti di Pogba, Di Maria e Lukaku, hanno deciso di rinforzare il proprio pacchetto offensivo con chiudendo una telenovela lunga almeno un mese . L’acquisto del giovane belga è senza dubbio “il colpo” per i rossoneri, che senza alcun timore reverenziale continuano a fiondarsi su giovani provenienti da campionati minori.

Una filosofia vincente nel 2021-22, che però ha bisogno di conferme in questa nuova stagione. Cerchiamo allora di capire perché il Milan ha insistito così tanto con il Club Bruges e perché attorno al calciatore si è venuto a creare così tanto hype. Quali sono i punti di forza e le caratteristiche tecniche di De Ketelaere? Scopriamole insieme.

Visite mediche e saluti: Charles De Ketelaere è del Milan

Le caratteristiche

Il nome di Charles De Ketelaere è entrato nell’immaginario collettivo durante l’ultima stagione. Tra campionato e Champions League, il giovane belga ha messo insieme quasi 50 presenze e 18 reti (con 10 assist). In oltre dieci mesi di calcio ha dimostrato una crescita importante, triplicando il numero dei gol e ampliando il suo bagaglio tecnico (colpo di testa, dribbling, tiro da fuori e lettura del gioco).

Nonostante la gioventù passata tra difesa e centrocampo (ha giocato anche esterno nel 3-5-2), l’acquisto del Milan ha progressivamente avanzato il suo raggio d’azione. È difficile collocarlo con precisione in campo, ma sicuramente parliamo di un calciatore offensivo. Emanuele Atturo su Ultimo Uomo lo descrive come un giocatore che si “muove bene”, bravo a trovare la posizione tra le linee per ricevere un passaggio o far progredire la manovra con un filtrante.

L’altezza e l’utilizzo del piede sinistro possono ricondurlo ad un profilo dirompente come Zaniolo, ma De Ketelaere è completamente diverso rispetto al talento della Roma. Il nativo di Bruges orienta il suo calcio verso il concetto di squadra, aiutando i compagni con l’alta qualità della sua rifinitura. Attraverso decisioni piuttosto veloci anche in spazi angusti, il nuovo numero 90 dei rossoneri riesce sempre a fare la cosa giusta.

De Ketelaere, l'arrivo a Milano: il sorriso e il "ciao" ai tifosi

Dove può giocare nel Milan?

Nel 4-2-3-1 di Stefano Pioli, De Ketelaere può occupare la posizione di trequartista centrale e quella di trequartista di destra. Considerando la stagione negativa di Brahim Diaz, e quelle altalenanti dei vari Messias, Saelemakers e Rebic, non è utopia pensare all’ex Bruges come un titolare inamovibile. Inoltre, il belga è proattivo anche nella fase di riconquista, dimostrando ottime qualità anche senza la palla tra i piedi. Un aspetto fondamentale nel gioco del Milan, sia in Italia che in Europa.

Come cambia il Milan con De Ketelaere

