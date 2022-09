Thiago Motta inizierà lunedì 12 settembre la sua nuova avventura sulla panchina del Bologna, un accordo biennale da 1.1 milioni di euro a stagione, come riportato dalla Gazzetta dello Sport. inizierà lunedì 12 settembre la sua nuova avventura sulla panchina del sostituendo Sinisa Mihajlovic . L'annuncio arriva direttamente dall'ad rossoblù, Claudio Fenucci, che ha anticipato la notizia in attesa della definizione degli ultimi dettagli contrattuali. Il tecnico brasiliano è atteso a firmare, come riportato dalla Gazzetta dello Sport.

l'Empoli. Domenica, in occasione del derby dell'Appennino contro la Fiorentina , sarà Luca Vigiani a dirigere la squadra assieme a Paolo Magnani. Thiago, che porterà con sé 6 collaboratori, assisterà al match dalla tribuna dello stadio Dall'Ara, e debutterà ufficialmente sabato 17 settembre contro

Ad

Thiago Motta in panchina durante Spezia-Empoli - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

Serie A Bologna, esonerato Mihajlovic: salta la prima panchina in A 06/09/2022 ALLE 15:38

"Esonero scelta difficile, non fateci lezioni morali"

"Abbiamo deciso che l'allenatore, da lunedì, sarà Thiago Motta - ha dichiarato Fenucci presentando la partita contro la Viola -. Ve lo dico ufficialmente. La sua scelta è anche per un progetto a lunga scadenza. L'esonero di Mihajlovic è stato difficile, perché il rapporto umano che abbiamo creato era forte. Resterà per sempre nella storia del club per l'esempio dato nella dedizione al lavoro, anche da remoto".

"Il club accetta qualsiasi tipo di critica sull'aspetto tecnico, ma lezioni morali no, per tutto quel che è successo e la storia che si è creata in questi anni tra noi e Mihajlovic. Tutte le decisioni prese sono state di comune accordo. Abbiamo ragionato a lungo se dare a Sinisa altre due giornate, ma dovevamo cambiare, e abbiamo accelerato la situazione. Per ora vorrei parlare il meno possibile di Thiago Motta. Adesso c'è una partita che si può vincere".

Mihajlovic contro gli haters sui social: "Le solite m...e senza palle"

Serie A Bologna-Fiorentina: probabili formazioni e statistiche 08/09/2022 ALLE 09:54