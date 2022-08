Charles De Ketelaere per il suo primo assaggio di campo in maglia rossonera. Un momento diventato quasi iconico in questa sessione di calciomercato a oltranza, che ha visto il Milan inseguire a lungo il suo nuovo pezzo pregiato. L'amichevole tra Vicenza e Milan ha fatto notizia per una manciata di minuti. L'avvio di partita, che ha visto i rossoneri freddati da un'incornata di Rolfini . E il quarto d'ora finale, che, come da previsioni, ha portato Stefano Pioli a sguinzagliareper il suo primo assaggio di campo in maglia rossonera. Un momento diventato quasi iconico in questa sessione di calciomercato a oltranza, che ha visto il Milan inseguire a lungo il suo nuovo pezzo pregiato.

ha avuto sul sinistro una palla-gol nitida, sprecata però da una conclusione sporca. Dopo un paio di minuti si è ripresentato in area per un'altra occasione, viziata da un tocco di mano di un difensore su cui l'arbitro ha però sorvolato, e conclusa con una rasoiata sull'esterno della porta. Il belga ha sfiorato un esordio da favola. Una ventina di secondi dopo il suo ingresso,, sprecata però da una conclusione sporca. Dopo un paio di minuti si è ripresentato in area, viziata da un tocco di mano di un difensore su cui l'arbitro ha però sorvolato, e conclusa con una rasoiata sull'esterno della porta. Nonostante il risultato già acquisito (6-1, ndr) e il ritmo calato rispetto al primo tempo, De Ketelaere è sembrato già inserito nei meccanismi della squadra, con una buona intesa con il reparto di centrocampo.

I quindici minuti vissuti a Vicenza fanno da antipasto a una prestazione più corposa programmata per domani, domenica 7 agosto. De Ketelaere tornerà in campo con maggiore spazio nell'allenamento agonistico che i rossoneri sosterranno a Milanello contro la Pergolettese. Sarà l'ultimo test prima dell'esordio in campionato: il Milan debutterà sabato 13 agosto alle 18.30 contro l'Udinese.

