Daniel Passarella mette la voce. Lo storico capitano della nazionale argentina, due volte campione del mondo, apprezzatissimo anche in Italia con le casacche di Fiorentina e Inter, ha parlato con la Gazzetta dello Sport smentendo i rumors emersi negli ultimi giorni Dopo il comunicato firmato da moglie e figlio mette la voce. Lo storico capitano della nazionale argentina, due volte campione del mondo, apprezzatissimo anche in Italia con le casacche di Fiorentina e Inter, ha parlato con la Gazzetta dello Sport smentendo i rumors emersi negli ultimi giorni di una sua presunta malattia neurodegenerativa

"El gran capitan" ha confermato di aver vissuto un momento di depressione dovuto alla pandemia di coronavirus che lo ha allontanato dagli amici e dagli affetti più cari, ma di essere già tornato vitale e pimpante come sempre. Tra i suoi prossimi impegni ci sarà la partecipazione alla riunione della Fifa, che lo ha invitato per i Mondiali in Qatar, assieme all'amico ed ex-compagno di squadra alla Fiorentina, Giancarlo Antognoni, e il progetto di un viaggio di ritorno a Firenze con figlio e nipote.

"Ho 69 anni e ne ho già viste di tutti i colori, per cui non mi sorprendo più di niente - ha dichiarato parlando con la "rosea" -. Conosco il mondo dell'informazione e so che c'è sempre più gente che vuole stupire pubblicando notizie di ogni genere, speculando soprattutto sulle persone famose".

Daniel Passarella durante Italia-Argentina - Mondiali Spagna '82 Credit Foto Imago

Depresso, ma non malato

"Posso assicurare tutti, anche i tanti amici italiani, che sto bene. Per fortuna non ho nessuna di quelle malattie di cui non conosco nemmeno il nome. Ho soltanto avuto un po' di depressione, questo sì, perché abbiamo attraversato tutti un brutto periodo, ma niente di più. Può succedere a tutti di essere tristi e chissà quanti milioni di persone nel mondo si sono sentite depresse come me. Ma da qui ad andare oltre ce ne vuole".

Italia ancora fuori dal Mondiale

"Una cosa incredibile, davvero. Non me lo spiego. L'Italia fuori dal Mondiale, e tra l'altro per la seconda volta consecutiva, è una perdita per tutti oltre che per voi. Parlare di sorpresa è poco, ma evidentemente i tempi sono cambiati. Anche perché stavolta, malgrado il fallimento, nessuno ha messo in discussione il ct".

Ancora in Italia?

"Spero presto. Se non ce la faccio prima, vengo dopo essere andato alla riunione della Fifa. Voglio far vedere a mio figlio Luca e mio nipote Ignacio quando è bella Firenze. Ma non dite che lo faccio perché non posso viaggiare da solo. Perché Passarella non passa. Durerà ancora a lungo, come ho scritto al mio amico Antognoni".

