Queste prime settimane di campionato, unite agli impegni con le nazionali di fine settembre, hanno già fatto pagare un prezzo pesante a molte squadre di Serie A. Atalanta, Milan e Roma sono quelle più colpite dagli infortuni: scopriamo quando potremo rivedere in campo i giocatori attualmente in infermeria, e chi, tra questi, sarà disponibile già a inizio ottobre, al rientro post-sosta per le nazionali.

Atalanta

Merih Demiral - infortunio sofferto in nazionale da valutare al rientro.

- infortunio sofferto in nazionale da valutare al rientro. Berat Djimsiti - frattura al perone sinistro, tornerà a inizio novembre.

- frattura al perone sinistro, tornerà a inizio novembre. Teun Koopmeiners - colpo alla testa durante la partita tra Polonia e Olanda. Dovrebbe essere in campo dopo la sosta.

- colpo alla testa durante la partita tra Polonia e Olanda. Dovrebbe essere in campo dopo la sosta. Juan Musso - out per due mesi a causa di una frattura allo zigomo che ha richiesto un'operazione chirurgica.

- out per due mesi a causa di una frattura allo zigomo che ha richiesto un'operazione chirurgica. Duvan Zapata - lesione muscolare alla coscia sinistra, dovrebbe tornare dopo la sosta.

- lesione muscolare alla coscia sinistra, dovrebbe tornare dopo la sosta. Davide Zappacosta - lesione al retto femorale, tornerà a metà ottobre.

Teun Koopmeiners dopo l'infortunio rimediato durante Polonia-Olanda - Nations League 2022-23 Credit Foto Getty Images

Bologna

Adam Soumaoro - lesione al bicipite femorale sinistro, tornerà per metà ottobre

Cremonese

Marco Carnesecchi - rientro a metà ottobre dopo l'operazione alla spalla sostenuta a giugno.

- rientro a metà ottobre dopo l'operazione alla spalla sostenuta a giugno. Michele Cas tagnetti - out per problemi muscolari, dovrebbe tornare dopo la sosta

tagnetti - out per problemi muscolari, dovrebbe tornare dopo la sosta Vlad Chiriches - problema muscolare alla coscia destra ancora da valutare.

Empoli

Tommaso Baldanzi - lesione muscolare alla coscia sinistra, probabile rientro dopo la sosta.

- lesione muscolare alla coscia sinistra, probabile rientro dopo la sosta. Mattia Destro - lesione muscolare al retto femorale sinistro, rientro dopo la sosta.

- lesione muscolare al retto femorale sinistro, rientro dopo la sosta. Lorenzo Tonelli - rientro previsto per metà ottobre dopo la lesione del crociato anteriore sofferta ad aprile.

Fiorentina

Gaetano Castrovilli - rientrerà a gennaio a causa della lesione al legamento crociato anteriore con interessamento del collaterale e del menisco del ginocchio sinistro.

- rientrerà a gennaio a causa della lesione al legamento crociato anteriore con interessamento del collaterale e del menisco del ginocchio sinistro. Dodo - lesione al gemello della gamba destra, verrà valutato durante la sosta.

- lesione al gemello della gamba destra, verrà valutato durante la sosta. Pierluigi Gollini - contusione al ginocchio, rientro probabile dopo la sosta.

- contusione al ginocchio, rientro probabile dopo la sosta. Nikola Milenkovic - lesione muscolare all'adduttore della coscia destra, rientro a inizio ottobre.

Inter

Hakan Çalhanoğlu - distrazione al flessore della coscia sinistra, potrebbe rientrare all'inizio di ottobre.

- distrazione al flessore della coscia sinistra, potrebbe rientrare all'inizio di ottobre. Alex Cordaz - out fino a fine novembre per distrazione del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro.

- out fino a fine novembre per distrazione del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. Romelu Lukaku - in fase di recupero da una distrazione ai flessori della coscia sinistra, tornerà dopo la sosta.

Romelu Lukaku, Inter, Serie A 2022-23 Credit Foto Getty Images

Juventus

Federico Chiesa - rientro previsto per fino ottobre dopo la rottura del legamento crociato sofferta a gennaio.

- rientro previsto per fino ottobre dopo la rottura del legamento crociato sofferta a gennaio. Kaio Jorge - potrebbe tornare a fine ottobre dopo la rottura del tendine rotuleo sofferta a febbraio.

- potrebbe tornare a fine ottobre dopo la rottura del tendine rotuleo sofferta a febbraio. Paul Pogba - out almeno fino a inizio novembre dopo l'operazione al menisco.

Paul Pogba Credit Foto Getty Images

Lazio

Ciro Immobile - problema di lieve entità al bicipite femorale, da rivalutare nei prossimi giorni.

- problema di lieve entità al bicipite femorale, da rivalutare nei prossimi giorni. Manuel Lazzari - lesione muscolare alla coscia destra, da rivalutare.

Lecce

Joel Voelkerling Persson - distorsione alla caviglia sinistra, dovrebbe rientrare dopo la sosta.

Milan

Alessandro Florenzi - infortunio al tendine del bicipite femorale sinistro. Tornerà a febbraio.

- infortunio al tendine del bicipite femorale sinistro. Tornerà a febbraio. Theo Hernandez - stiramento all'adduttore, salta sicuramente Empoli-Milan del 1° ottobre.

- stiramento all'adduttore, salta sicuramente Empoli-Milan del 1° ottobre. Mike Maignan - lesione muscolare al gemello, out per tre settimane. Potrebbe rientrare il 22 ottobre per Milan-Monza.

- lesione muscolare al gemello, out per tre settimane. Potrebbe rientrare il 22 ottobre per Milan-Monza. Zlatan Ibrahimovic - out per operazione al ginocchio sinistro, dovrebbe tornare a gennaio.

- out per operazione al ginocchio sinistro, dovrebbe tornare a gennaio. Divock Origi - affaticamento muscolare alla coscia sinistra, potrebbe rientrare dopo la sosta.

- affaticamento muscolare alla coscia sinistra, potrebbe rientrare dopo la sosta. Ante Rebic - problemi alla schiena, dovrebbe essere pronto per tornare dopo la sosta.

- problemi alla schiena, dovrebbe essere pronto per tornare dopo la sosta. Sandro Tonali - affaticamento muscolare, potrebbe saltare la sfida con l'Empoli e rientrare il 5 ottobre per Chelsea-Milan.

Monza

Andrea Petagna - problema muscolare alla gamba, potrebbe rientrare già nei primi giorni di ottobre.

Napoli

Victor Osimhen - lesione muscolare al bicipite femorale destro. Potrebbe tornare il 12 ottobre per Napoli-Ajax.

- lesione muscolare al bicipite femorale destro. Potrebbe tornare il 12 ottobre per Napoli-Ajax. Matteo Politano - distrazione del legamento peroneo-astragalico destro. Out per tre settimane.

Victor Osimhen a terra durante Napoli-Liverpool Credit Foto Getty Images

Roma

Ebrima Darboe - ritorno previsto per gennaio 2023 dopo la lesione del legamento crociato sofferta a metà luglio.

- ritorno previsto per gennaio 2023 dopo la lesione del legamento crociato sofferta a metà luglio. Paulo Dybala - problema muscolare al flessore, da rivalutare durante la sosta.

- problema muscolare al flessore, da rivalutare durante la sosta. Stephan El Shaarawy - lesione muscolare alla coscia sinistra, tornerà dopo la sosta.

- lesione muscolare alla coscia sinistra, tornerà dopo la sosta. Rick Karsdorp - rientro a fine ottobre per lesione al menisco interno del ginocchio sinistro.

- rientro a fine ottobre per lesione al menisco interno del ginocchio sinistro. Marash Kumbulla - lesione muscolare alla coscia sinistra, dovrebbe tornare dopo la sosta.

- lesione muscolare alla coscia sinistra, dovrebbe tornare dopo la sosta. Georginio Wijnaldum - torna a fine gennaio per la frattura della tibia destra sofferta durante la preparazione per la stagione.

Paulo Dybala sconsolato durante Udinese-Roma - Serie A 2022-23 Credit Foto Getty Images

Salernitana

Emil Bohinen - rientro nei primi giorni di ottobre dopo la lesione del legamento collaterale sofferta in agosto.

- rientro nei primi giorni di ottobre dopo la lesione del legamento collaterale sofferta in agosto. Matteo Lovato - rientro possibile dopo la sosta, si era infortunato alla caviglia a metà luglio.

- rientro possibile dopo la sosta, si era infortunato alla caviglia a metà luglio. Ivan Radovanovic - probabile rientro dopo la sosta da una lesione muscolare a un polpaccio.

- probabile rientro dopo la sosta da una lesione muscolare a un polpaccio. Franck Ribery - problema infiammatorio al ginocchio, ritorno possibile dopo la sosta.

Sampdoria

Manuel De Luca - ritorno a novembre per infortunio al menisco del ginocchio sinistro.

- ritorno a novembre per infortunio al menisco del ginocchio sinistro. Harry Winks - possibile rientro dopo la sosta da un problema a un ginocchio.

Sassuolo

Domenico Berardi - lesione muscolare alla coscia sinistra, possibile il ritorno dopo la sosta.

- lesione muscolare alla coscia sinistra, possibile il ritorno dopo la sosta. Gregoire Defrel - tre mesi di stop dopo l'operazione per la frattura al metatarso. Dovrebbe tornare a fine ottobre.

- tre mesi di stop dopo l'operazione per la frattura al metatarso. Dovrebbe tornare a fine ottobre. Mert Muldur - ritorno in campo a fine novembre dopo l'operazione al malleolo della caviglia destra.

- ritorno in campo a fine novembre dopo l'operazione al malleolo della caviglia destra. Hamed Junior Traoré - rientro previsto a fine ottobre dopo l'operazione per la fattura al metatarso sofferta a luglio.

Domenico Berardi, Sassuolo, Serie A 2022-23 Credit Foto Eurosport

Spezia

Kelvin Amian - lesione alla parete addominale che ha richiesto un intervento chirurgico, dovrebbe tornare a metà ottobre.

- lesione alla parete addominale che ha richiesto un intervento chirurgico, dovrebbe tornare a metà ottobre. Salva Ferrer - ritorno a metà ottobre dopo l'operazione all'anca.

- ritorno a metà ottobre dopo l'operazione all'anca. Viktor Kovalenko - lesione muscolare alla coscia sinistra, ancora da valutare.

- lesione muscolare alla coscia sinistra, ancora da valutare. Daniel Maldini - probabile rientro dopo la sosta (infiammazione tendinea).

- probabile rientro dopo la sosta (infiammazione tendinea). Daniele Verde - problema muscolare a una coscia, possibile intervento chirurgico necessario.

Torino

Pietro Pellegri - lesione muscolare all'adduttore, da rivalutare durante la sosta.

- lesione muscolare all'adduttore, da rivalutare durante la sosta. Mergim Vojvoda - lesione muscolare alla coscia destra, da rivalutare durante la sosta.

Udinese

Leonardo Buta - rientro possibile per fine ottobre dopo l'operazione per la frattura alla tibia destra.

- rientro possibile per fine ottobre dopo l'operazione per la frattura alla tibia destra. Adam Masina - ritorno previsto per marzo dopo la rottura del crociato del ginocchio destro.

Verona

nessun infortunato.

