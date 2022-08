Come ogni anno, il CIES (l'Osservatorio Europeo del Calcio) ha stilato le previsioni per la corsa al titolo nei campionati del Vecchio Continente. La nostra Serie A, considerata uno dei tornei più pronosticabili d'Europa (cinque stelle su cinque) vedrà un nuovo avvicendamento tra le milanesi in vetta. L'Inter tornerà a cucirsi lo scudetto sul petto, raggiungendo così la seconda stella, precedendo il Milan e il Napoli. La Juventus chiuderà la Top 4 con annessa qualificazione per la prossima Champions League, mentre ci sarà profumo d'Europa anche per Atalanta e Roma: la squadra di Gasperini riuscirà a mantenersi tra le migliori in Italia nonostante la scorsa stagione di flessione, mentre i giallorossi non sembrano destinati a migliorare la posizione della passata annata.

Il settimo posto, buono per l'accesso alla Conference League, sarà della Lazio, seguita dal Sassuolo, destinato a un'altra stagione eccellente, e dalla Fiorentina, data in calo nonostante la buona campagna acquisti e il gioco ormai consolidato di Italiano. Previsioni negative per le neo-promosse. Cremonese e Lecce rischiano seriamente la retrocessione, mentre il Monza parrebbe destinato a una salvezza relativamente tranquilla. Rischio ritorno in Serie B anche per la Salernitana.

Il pronostico del CIES per la classifica finale di Serie A

1. Inter

2. Milan

3. Napoli

4. Juventus

5. Atalanta

6. Roma

7. Lazio

8. Sassuolo

9. Fiorentina

10. Hellas Verona

11. Torino

12. Udinese

13. Sampdoria

14. Bologna

15. Monza

16. Spezia

17. Empoli

18. Cremonese

19. Salernitana

20. Lecce

Lautaro Martinez, Hakan Calhanoglu, Inter-Spezia, Getty Images Credit Foto Getty Images

Manchester City, Real Madrid, Bayern Monaco e Paris Saint-Germain favorite in Europa

Rapporti di forza immutati, invece, in Premier League. Secondo il CIES il titolo andrà ancora al Manchester City, davanti a Liverpool, Chelsea e Tottenham. Le prime sette posizioni ricalcano quelle della scorsa stagione, con Arsenal, Manchester United e West Ham. Rischio retrocessione per Bournemouth, Southampton e Nottingham Forest.

Nella Liga spagnola, pronostico favorevole per un altro titolo del Real Madrid, il 36° della storia. I blancos precedono Atletico Madrid e Barcellona, mentre è il Siviglia a chiudere la Top 4 con qualificazione alla Champions League.

Nella Bundesliga tedesca prosegue il dominio del Bayern Monaco, destinato a conquistare il suo 33° titolo nazionale davanti a Borussia Dortmund, Lipsia e Bayer Leverkusen. Pronostico chiuso anche per la Ligue 1 francese, dove il Paris Saint-Germain è favoritissimo per vincere l'11° titolo, precedendo AS Monaco, Olympique Marsiglia e Lione.

