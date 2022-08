L'Inter trema in vista del debutto in campionato di sabato sera, 13 agosto, al Via del Mare contro il Lecce neo promosso in Serie A. La squadra di Simone Inzaghi molto probabilmente dovrà fare a meno del suo leader in mezzo al campo, Marcelo Brozovic: il croato, che ha saltato l'ultima amichevole col Villarreal per un infortunio, si è sottoposto nel pomeriggio a degli esami approfonditi che hanno evidenziato un affaticamento al polpaccio della gamba destra. L'Inter valuterà le condizioni di Brozovic giorno per giorno, salterà l'amichevole col Sant'Angelo di mercoledì e solo venerdì si deciderà prima della partenza per Lecce.

derby contro il Milan campione d'Italia in carica. Nel caso Brozovic non dovesse esserci a Lecce, il tecnico Simone Inzaghi potrebbe dare una maglia da titolare a Kristjan Asllani, il talento arrivato dall'Empoli che già L'obiettivo è evitare di forzare i tempi, incappare in un problema più grave e magari causare uno stop più lungo, visto anche che il 3 settembre ci sarà l'attesissimocontro ilcampione d'Italia in carica. Nel casonon dovesse esserci a, il tecnicopotrebbe dare una maglia da titolare a, il talento arrivato dall'che già aveva preso il posto del croato nel test di Pescara col Villarreal

