Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, è molto probabile che il main sponsor venga rimosso dai tabelloni pubblicitari anche in occasione del match di sabato prossimo, in programma a Pescara contro il Villarreal, ma l'inizio del campionato è sempre più vicino, e la situazione ancora molto complicata. Al momento, l'ipotesi di una cancellazione dello sponsor in occasione della prima giornata di Serie A sembrerebbe remota, così come un'eventuale interruzione dei rapporti con annessa ricerca di una nuova partnership. L'Inter, però, non ha ancora presentato la seconda maglia da trasferta, e l'evento dovrebbe essere spostato a settembre, quando la situazione potrebbe essere differente.

DigitalBits ha lanciato sul mercato la criptovaluta XDB ed è passato dall'essere sponsor di manica a sponsor di maglia proprio in occasione della stagione in arrivo. Lo scorso anno aveva toccato un massimo storico di 1.03 dollari, ma il 2022 è stato tragico: la criptovaluta ha perso il 96% del valore, precipitando a 0.04 dollari.

