La riunione tenuta giovedì sera ha portato a una frattura totale fra la Curva Nord e la dirigenza dell'Inter. Il tifo organizzato nerazzurro ha preso una netta posizione in contrasto alla presidenza cinese, con un chiaro messaggio "Zhang vattene!" pubblicato sui canali social nella mattinata di oggi, venerdì 23 settembre.

Le proteste della Curva Nord, già molto forti in queste prime settimane di stagione, si sono infiammate negli ultimi giorni in seguito L'Inter affonda ad Udine: i friulani passano 3-1 e sono primi! : i ko incassati contro Lazio, Milan e Udinese hanno schiacciato l'Inter al settimo posto in classifica , a -5 dalla vetta tenuta in coabitazione da Napoli e Atalanta, mentre in Champions League sarà già determinante la sfida casalinga del prossimo 4 ottobre contro il Barcellona.