L'obiettivo dell'Inter? Migliorare il secondo posto a due punti dal Milan dello scorso anno. In altre parole, scudetto. Tornare a vincere come successo due anni fa. È questo il succo della lunga intervista che il tecnico nerazzurro, SimoneInzaghi, ha concesso a DAZN. Ma con la consapevolezza di dover affrontare molte avversarie agguerrite e attrezzate, dotate di grande disponibilità economica per investire sul mercato estivo.

"Non parlerei di rivincita da prendere nella prossima stagione. Avrei messo una firma grandissima per fare l'annata che abbiamo fatto. Abbiamo giocato per una lunga parte di stagione un ottimo calcio. Direi che sono molto soddisfatto, abbiamo fatto molto bene".

Ad

Inter-Lukaku, arrivi a confronto: 2019 vs 2022

Serie A Inter, il main-sponsor non paga? DigitalBits viene oscurato 2 ORE FA

Obiettivo? Quello scudetto soltanto sfiorato nella scorsa stagione

"Lo scudetto ci è mancato per due punti. Se fosse arrivato, sarebbe stata un'annata stratosferica. Ci proveremo quest'anno, sapendo però che abbiamo delle rivali che vorranno fare altrettanto e che si sono rinforzate. Lavoriamo con quell'obiettivo dal 6 luglio".

Un campionato difficile: tante rivali attrezzate e agguerrite

"L'anno scorso dopo le cessioni non si parlava di Inter. Ma siamo stati bravi noi a giocare così bene in 3-4 mesi che tutti poi ci hanno indicati come favoriti. Ma ci sono tante squadre che hanno speso molto più dell'Inter che avranno l'obiettivo di vincere".

Il dualismo con il Milan: chi ha fatto meglio?

"Lo scorso anno abbiamo affrontato il Milan per quattro volte. Una volta abbiamo vinto noi, una loro, e ci sono stati due pareggi. Nelle Coppe abbiamo fatto meglio noi. Loro sono stati bravissimi in campionato, perché hanno fatto veramente qualcosa di straordinario".

Lukaku: "Faremo di tutto per vincere lo Scudetto"