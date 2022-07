criptovaluta DigitalBits, da quest'anno main sponsor dopo la firma di un grosso accordo da 85 milioni in quattro stagioni. , sarebbe un chiaro indizio delle tensioni presenti al momento tra la società nerazzurra e l'azienda operante nel settore avveniristico delle criptovalute. L'Inter ha cancellato dal proprio sito ogni riferimento alla, da quest'annodopo la firma di un grosso accordo da Secondo quanto riporta il Sole 24 Ore , sarebbe un chiaro indizio delle tensioni presenti al momento tra la società nerazzurra e l'azienda operante nel settore avveniristico delle criptovalute.

Gli ultimi pagamenti sarebbero mancanti o in ritardo, ed è possibile che il logo DigitalBits venga rimosso anche dalla cartellonistica a bordocampo durante l'amichevole in programma a Cesena contro il Lione. La criptovaluta di DigitalBits, XDB, ha perso il 96% del proprio valore in un 2022 drammatico per il settore. Ora ha un prezzo di 0.038718 dollari, contro il massimo storico 1.03 dollari toccato lo scorso anno.

L'Inter posa prima della partita amichevole contro il Lens, pre-stagione 2022-23 Credit Foto Getty Images

Nessun problema con la Roma, Totti è global ambassador

Non si segnalano particolari problemi, invece, nel rapporto che lega DigitalBits con la Roma, altra società di cui è sponsor con un contratto da 35 milioni in tre anni (e parte dei pagamenti effettuati proprio in criptovaluta). Anzi, l'azienda di Zytara Labs ha scelto Francesco Totti assieme a David Beckham come global ambassador.

