Romelu Lukaku, distrazione dei flessori della coscia sinistra. Le sue condizioni, come riportato anche dal sito ufficiale dell'Inter, saranno rivalutate la prossima settimana. I cattivi presentimenti emersi nella giornata di ieri, domenica 28 agosto, sono stati confermati dagli esami strumentali. fermatosi in allenamento per un risentimento muscolare , ha riportato una. Le sue condizioni, come riportato anche dal sito ufficiale dell'Inter,

Cremonese martedì 30 agosto, alle ore 20.45, e sarà poi impegnata nel derby contro il Milan sabato 3 settembre, alle 18.00. L'attaccante nerazzurro sarà sicuramente costretto a saltare le sfide del doppio impegno di campionato settimanale . L'Inter ospiterà lamartedì 30 agosto, alle ore 20.45, e sarà poi impegnata nel derby contro ilsabato 3 settembre, alle 18.00.

A rischio anche le prime giornate di Champions League. Se i tempi di recupero dovessero dilatarsi, Lukaku sarebbe indisponibile per l'esordio casalingo di mercoledì 7 settembre contro il Bayern Monaco e per la prima trasferta europea, in programma martedì 13 in Repubblica Ceca contro il Viktoria Plzen. Nel mezzo, è fissato il sesto turno di campionato, con la sfida a San Siro contro il Torino domenica 11.

Romelu Lukaku (Inter) Credit Foto Getty Images

La sua stagione finora

Romelu Lukaku ha ricominciato la sua avventura in nerazzurro - dopo la parentesi dello scorso anno con il Chelsea - con un gol al Lecce, un assist contro lo Spezia e una prestazione incolore nell'1-3 contro la Lazio. 90' nella prima uscita, 68' nella seconda e 69' nella terza, prima dell'infortunio in allenamento.

Chi sostituisce Lukaku?

La Lu-La si deve scomporre dopo sole tre partite stagionali: accanto a Lautaro Martinez potranno agire, sin da Inter-Cremonese, Edin Dzeko o Joaquin Correa. Henrikh Mkhitaryan invece dovrebbe essere pienamente recuperato per il derby di sabato.

