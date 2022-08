Felipe Anderson, non sono riusciti a cavalcare il momento positivo siglato dal pareggio di Lautaro Martinez, cadendo nell'ultimo quarto d'ora sotto i dardi di Luis Alberto e Pedro. In attesa delle partite di domenica, Simone Inzaghi analizza così la sconfitta incassata per 3-1 dalla sua Inter nella complessa trasferta di Roma contro la Lazio. I nerazzurri, colpiti a freddo da, non sono riusciti a cavalcare il momento positivo siglato dal pareggio di, cadendo nell'ultimo quarto d'ora sotto i dardi di. In attesa delle partite di domenica, è la Lazio ora in testa alla classifica con 7 punti raccolti nelle prime tre gare.

"È una sconfitta che fa male, che brucia per come è arrivata. È stata una partita combattuta ed equilibrata, abbiamo affrontato un avversario forte e di qualità. Il gol di Luis Alberto ha rotto l'inerzia, perché sull'1-1 abbiamo avuto una grande occasione con Dumfries. Dovevamo avere più cattiveria, perché queste partite si decidono con gli episodi. Dopo il 2-1 siamo riusciti a creare un'altra occasione con il colpo di testa di Dzeko. Abbiamo giocato un primo tempo discreto, ma sappiamo che dobbiamo fare meglio".

Ad

Romelu Lukaku, Inter, Serie A 2022-23 Credit Foto Getty Images

Serie A Delirio Lazio, che lezione all'Inter: all'Olimpico finisce 3-1 4 ORE FA

La serata opaca di Romelu Lukaku

"Lukaku ha giocato le prime due partite nel migliore dei modi. Ma al di là della sua prestazione e degli altri attaccanti, voglio qualcosa in più da tutti. Oggi dobbiamo analizzare una partita persa che fa male, perché è uno scontro diretto".

Tre gol subiti, imperdonabile quello di Felipe Anderson

"Dobbiamo migliorare sul piano difensivo. Una squadra come la nostra non può prendere un gol come il primo. Ci sono squadre, come la Lazio, che in una gara singola possono fare questo tipo di prestazioni. Sappiamo che dovremo fare tutti di più".

Matthaus e la maglia di Maradona donata a un museo: "Non ha prezzo"

Serie A Lazio-Inter, pagelle: Lukaku non pervenuto, Milinkovic dipinge calcio UN' ORA FA