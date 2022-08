Ecco tutte le sue parole ai microfoni di DAZN. Simone Inzaghi analizza così la rotonda vittoria per 3-1 maturata a San Siro contro la Cremonese . I nerazzurri, pur privi di Lukaku, hanno immediatamente trovato il gol del vantaggio con Correa, raddoppiando poi con Nicolò Barella e chiudendo i conti con il subentrato Lautaro Martinez. Nel finale, l'ininfluente gol della bandiera di Okereke, con i nerazzurri già mentalmente proiettati al derby di sabato prossimo.

"Si è parlato tanto dopo Lazio-Inter. Tutto questo mi carica. Oggi grande reazione"

"Sono molto contento, è stata vinta una partita non semplice contro una squadra che ha raccolto meno di quanto aveva meritato finora. Lautaro è entrato bene. Hanno fatto benissimo tutti. Correa era affaticato ai flessori, non penso sia un problema. Brozovic? Una botta. Si è parlato tanto. Forse troppo dopo Lazio-Inter. Ma questo mi carica. Abbiamo perso in un campo difficile, dovevamo sicuramente essere più aggressivi dopo l'1-1. Ma si è fatto tanto rumore per questa sconfitta. E stasera siamo stati molto molto maturi"

"Questo gruppo ha vinto 2 trofei e lottato fino all'ultima giornata per lo scudetto. Sappiamo cosa è stato l'anno scorso. Ci sono state gioie e delusioni ma abbiamo riportato 2 trofei che mancavano da 12 anni. Non starei troppo a pensare al Milan, penserei al positivo" - ha poi chiosato alla richiesta di come il gruppo-Inter arriverà psicologicamente alla sfida con il Milan di sabato.

"Aspetto un difensore centrale. Ho solo De Vrij, non basta!"

"Sono preoccupato perché ci manca un difensore centrale. Si gioca ogni 2 giorni e mezzo. L'allenatore del Barcellona ha detto che il nostro girone è il peggiore degli ultimi 30 anni. Aspetto un difensore centrale, ho solo De Vrij. La società sa tutto, ho parlato con chi di dovere. Abbiamo bisogno di aggiungere un difensore, ne abbiamo 5 e ne servono sei. Non ho nessuno dietro Stefan. Fontanarosa non era titolare in Primavera, è bravo ma deve ancora crescere".

"Non so nulla di Gosens. Su Galtier non mi esprimo"

"Non ne so nulla di Gosens, sta lavorando benissimo. Si sta ritrovando, in questo momento lo sto facendo entrare a gara in corso. E la sua condizione sta salendo gara dopo gara. - ha spiegato Inzaghi analizzando il tema cessioni - Se ritengo accettabile che l'allenatore del Psg parli apertamente di Skriniar? Io ho già parlato di questo 15 giorni fa. Io dico solo che ci manca un difensore centrale, la società lo sa e spero di essere accontentato"

