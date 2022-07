Dopo la partita pareggiata dalla Juventus per 2-2 contro il Barcellona ha lasciato gli States per fare rientro in Italia. Il centrocampista bianconero non è sceso in campo a causa della lesione al menisco laterale sofferta in allenamento , e l'operazione cui sembrava doversi sottoporre negli States per accelerare i tempi di recuperi è stata rimandata.