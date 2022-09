Lorenzo Colombo, attaccante classe 2002 in prestito al Lecce dal Milan. Nella sfida del Diego Armando Maradona contro il sbagliato un calcio di rigore. Pur avendo segnato al primo tentativo, Colombo è stato costretto a ripetere l'esecuzione dal dischetto, spiegandone lui stesso i motivi ai microfoni di Dazn. 31 agosto 2022. Una data da ricordare a lungo per, attaccante classe 2002 in prestito al Lecce dal Milan. Nella sfida del Diego Armando Maradona contro il Napoli di Luciano Spalletti , il bomber dei Lupi giallorossi ha infatti realizzato il gol del pareggio (1-1) con un'autentica perla da fuori area, peraltro dopo aver. Pur avendo segnato al primo tentativo, Colombo è stato costretto a ripetere l'esecuzione dal dischetto, spiegandone lui stesso i motivi ai microfoni di

"Sul rigore i tifosi hanno fatto casino in questo stadio meraviglioso: ho sentito un fischio e credevo fosse l’arbitro. Ho calciato e dopo mi sono accorto che non era stato l'arbitro a fischiare. Marcenaro me l’ha fatto ritirare e io ho sbagliato. Il gol che ci ha dato il pari? Mi piace pensare che possa essere un regalo anche per il Milan".

In un'intervista pubblicata mesi fa sui canali ufficiali della Nazionale, il giovane attaccante aveva già le idee molto chiare: "Ho iniziato circa 15 anni fa a giocare nel cortile di casa con mio nonno e mio fratello e la mia prima squadra è stata quella del mio paese, la Buraghese. Ho fatto tantissimi anni nel settore giovanile del Milan fino all'esordio in prima squadra e al primo gol (nel 3-2 dei rossoneri contro il Bodø/Glimt il 24 settembre 2020, ndr). Ho tanti obiettivi futuri, che preferisco tenere segreti. L'obiettivo a breve è quello di alzare l'asticella stagione dopo stagione; un altro è quello di poter indossare la maglia Azzurra al mondiale, per rappresentare l'Italia intera".

